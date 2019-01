Brandenburg/H

In diesem Jahr soll es nun wirklich so weit sein: Die drei Teile der einstigen Buga-Brücke, die 2015 im sachsen-anhaltinischen Havelberg den Dombezirk mit dem Dom-Friedhof verbunden hat, sollen ihre endgültige Bestimmung in Brandenburg an der Havel erhalten.

Die Kommune hat das Bauwerk nach längerem Hin und her im Jahr 2016 erworben, für 12.500 Euro. Damals sollte vor allem das Defizit des Buga-Zweckverbandes etwas reduziert werden. Seitdem sind die Teile im städtischen Bauhof zwischengelagert.

Nun werden sie benötigt. Es gibt drei kleine Brücken für Läufer, Passanten und Radfahrer, die dringend auf Ersatz warten. Das Mittelteil aus Havelberg könnte beispielsweise als Ersatz für den Übergang über den Sandfurthgraben unweit der Ziesarer Landstraße dienen. Dieser wird vornehmlich auch von den Laufsportbegeisterten der Gruppe „Gib alles“ genutzt, die Läufer haben sich in den Vorjahren rührend um den Korrosionsschutz des Bauwerks gegründet. Doch besteht das Brückchen aus dem Unterteil eines alten Güterwaggons. Das hat den Nachteil, dass an der Unterseite eine sehr massive Längs-Stahlverstrebung ist, die im Fall eines Hochwassers eine zusätzliche Barriere darstellt.

Ähnliches gilt für die kleine Radfahrer- und Fußgängerbrücke neben der Brielower Landstraße. Sie überquert den Durchlass am Wasseraufbereitungsbecken in Höhe des Gewerbegebietes Hohenstücken.

Brücke in der Uferstraße Kirchmöser Quelle: JACQUELINE STEINER

Ebenfalls eine Güterwagen-Brücke gibt es bislang an der Uferstraße in Kirchmöser, nahe der Badestelle Arke. Diese weist bereits erhebliche Beschädigungen auf, vor allem an den Rampen haben sich für Radfahrer und Passanten gefährliche Absätze gebildet, beklagen Anwohner in Kirchmöser-Dorf.

Die Stadt muss nun Obacht geben, um nicht in die Kostenfalle zu tappen, warnt der städtische Straßenbauexperte Peter Reck. „Die ursprünglich geplanten Kosten von 70.000 Euro für den Ersatz der Arke-Brücke haben sich mittlerweile auf 192.000 Euro erhöht.“ Das schließe alle Rampen- und Sicherungsarbeiten mit ein. Die Stadt hat nun die Wahl zwischen drei Varianten: Sie kann die kaputten Bohlen an der bestehenden Brücke einfach austauschen und die Rampen halbwegs befestigen. Sie kann aber auch die Brücke ganz abbauen, auf der danebenliegenden Autobrücke die Fahrbahn verengen und einen Rad-/Fußweg abteilen – das geringe Verkehrsaufkommen lässt eine solche Lösung zu. Reck tendiert zur dritten Lösung: Mit den Planern noch einmal besprechen, wie man den Einbau des Havelberg-Brückenteils zu einigermaßen vertretbaren Kosten realisieren kann. „Dann wird es eben nicht ganz die Luxusvariante.“

An der Stelle der Buga-Brücke in Havelberg steht heute ein Denkmal mit dem stilisierten Buga-Maskottchen Wilma Wels. Quelle: Dieter Haase

In Havelberg steht übrigens an Stelle der Fußgängerbrücke nun ein kleines Denkmal. Von einem kleinen Sockel aus grüßt in einer Stahlplatte ausgestanzt das einstige Maskottchen Wilma Wels.

Gerüchteweise sollte die Buga-Brücke im Ganzen auch einmal für den geplanten Mühlengraben-Übergang vom Ende der Straße An der Stadtschleuse bis zum Theaterpark dienen, doch war sie gänzlich ungeeignet. Das Projekt eines Neubaus an dieser Stelle wird aus verschiedenen Gründen auch gar nicht mehr verfolgt. Die einen sagen, weil die aktuelle Stadtspitze nicht zu einem finanziellen Engagement an dem rund eine Million teuren Vorhaben interessiert ist. Andere sehen die Nachbarschaftsproteste vom Sommer 2015 – als erste Pläne auftauchten – als erfolgreich an. Offensichtlich besteht kein Bedarf, es hat seitdem nie wieder einer danach öffentlich gefragt.

Von André Wirsing