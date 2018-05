Brandenburg/H

Ein jahrelanger Streit zwischen sechs Beschäftigten des Asklepios-Fachkliniken Brandenburg und ihres Arbeitgebers soll am Mittwoch vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt entschieden werden. Der Europäische Gerichtshof hatte im vergangenen Jahr zugunsten der Arbeitnehmer geurteilt, die Gehaltssteigerungen einfordern.

Im Oktober 2006 hatte der private Asklepios-Konzern die ehemaligen Landeskliniken in Brandenburg/Havel, Lübben und Teupitz übernommen. Fünf Jahre später teilte die seinerzeit nicht tarifgebundene Gesellschaft des Asklepios-Konzerns den betreffenden Mitarbeitern mit, ihnen stehe zu, dass ihre Arbeitsverhältnisse in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) übergeleitet würden.

Somit richte sich ihre Vergütung und die Arbeitsbedingungen auch nach dem Betriebsübergang nach diesem Tarifvertrag. Doch das ändert sich für den Arbeitgeber, als Asklepios am 5. März 2013 Haustarifverträge mit der Gewerkschaft Verdi abschließt.

Keine Gehaltserhöhungen mehr nach Tarifvertrag

Fortan erhalten die Arbeitnehmer keine Gehaltserhöhungen mehr nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Dagegen klagen sechs Brandenburger Mitarbeiter. Ähnliche Streitfälle wie ihre gibt es auch zwischen Konzern und Mitarbeitern in anderen Asklepios-Krankenhäuser in Deutschland.

Die klagenden Arbeitnehmer aus Brandenburg/Havel bekommen zweimal Recht. Erst am 13. März 2014 im Arbeitsgericht Brandenburg/Havel, dann am 3. Dezember 2014 im Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg.

Die Brandenburger Gesellschaft des Krankenhauskonzerns will die Gehaltserhöhungen gleichwohl nicht zahlen und legt Revision ein beim Bundesarbeitsgericht. „Leider ging die Strategie – eine rechtskräftige Entscheidung möglichst lange hinauszuzögern – zunächst auf“, bedauert Simon Daniel Schmedes, der die Brandenburger Arbeitnehmer rechtlich vertritt.

Bundesrichter des 4. Senats müssen jetzt entscheiden

Denn der Senatsvorsitzende des BAG legt den Rechtsstreit zunächst dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor, weil er europäische Rechtsnormen berührt sieht.Der EuGH gibt in dem Tarifstreit am 27. April 2017 dem Krankenhauspersonal in einem ähnlich gelagerten Fall in Hessen schließlich Recht.

Nach dem Betriebsübergang der Landeskliniken sei der neue Arbeitgeber, also Asklepios, an die Klauseln gebunden, die er frei in den Arbeitsverträgen mit den beschäftigten vereinbart habe, urteilen die europäischen Richter. Sie binden ihre Entscheidung aber an Bedingungen, die das nationale Recht setzt. Daher sind am Mittwoch die Bundesarbeitsrichter des 4. Senats am Zuge.

