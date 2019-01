Brandenburg/H

Seit dem Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember sagen sich nicht mehr Fuchs und Has’ in Ruhe gute Nacht in Gollwitz und Wust. Seither sind sich vielmehr die Linienbusse der Stadt und des Landkreises auf den Fersen.

Bus-Schwemme in zwei Dörfern. Die Linie 554 der Lehniner Firma Behrendt verkehrt montags bis freitags täglich 29 Mal durch den 460-Seelen-Ort Gollwitz, dicht gefolgt von der neuen Linie G der Verkehrsbetriebe Brandenburg.

Ortsvorsteherin Nicole Näher ( SPD) zählt in der Summe täglich 47 Busverbindungen durch ihr Dorf, durch das etwas kleinere Wust seien es sogar 65 – die Linie W zum EKZ Wust ist dabei nicht einmal mitgerechnet.

Überschneidung war nicht beabsichtigt

Nun ist die Kommunalpolitikerin niemand, die sich über ein tolles ÖPNV-Angebot beschweren würde. Dass die Linienbusse den beiden Ortsteilen gegenwärtig so oft beehren, finden die Ortsvorsteherin sowie die Gollwitzer und die Wuster insgesamt allerdings schon befremdlich.

Doch alles hat seinen Grund. Die Überschneidungen die Buslinie 554 von Lehnin nach Brandenburg/Havel und die städtischen Linie G zwischen Innenstadt und Wust/ Gollwitz sollte es eigentlich nicht geben.

So erklärt das Verkehrsmanagement des Landkreises Potsdam-Mittelmark, dass bezogen auf die beiden städtischen Ortsteile ein nahtloser Übergang vorgesehen war: Bis zum 8. Dezember sollte der Bus 554 die beiden Dörfer bedienen, danach die städtischen Verkehrsbetriebe mit der neu geschaffenen Linie G.

Für Dezember reichte es nicht

„Im Genehmigungsverfahren allerdings widersprach die Stadt Brandenburg zunächst der Fahrplanänderung der Linie 554“, berichtet Landkreis-Sprecher Kai-Uwe Schwinzert. „Aufgrund der vorgeschriebenen Anhörungs- und Genehmigungsfristen konnte daher eine Umsetzung im Dezember leider nicht mehr erfolgen.“

Die Gollwitzer und Wuster können zwei Buspläne studieren. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Folge: Gollwitz und Wust haben auf einmal so viele Busverbindungen wie noch nie in ihrem Dorfleben. Was an sich begrüßenswert ist, lässt die Bürger gleichwohl mit dem Kopf schütteln und über den Belag ihrer Straßen nachdenken.

Denn die Busse der konkurrierenden Linien fahren zeitlich kurz hintereinander. Leerfahrten sind dann die Regel, transportiert wird heiße Luft – abends ohne Beleuchtung.

Inzwischen sind nach Landkreisangaben weitere Abstimmungen mit der Stadt erfolgt und Einvernehmen sei hergestellt worden. Es wird vom 11. Februar an morgens um 7.10 Uhr nur noch eine Fahrt der Linie 554 über Gollwitz geben, damit dort lebende Schüler ihre Schulen in Jeserig, Damsdorf und Lehnin erreichen können.

Nachmittags können diese Kinder am Einkaufszentrum Wust von der Linie 554 in die Linie G umsteigen. Der neue Fahrplan der Linie 554 tritt nach den Winterferien zum 11. Februar in Kraft.

Ab 11. Februar startet Plusbus „Emsterland“

An jenem Montag wird die Linie 554 „Kloster Lehnin - Götz - Brandenburg/Havel“ dann endlich wie angekündigt zur 17. Plusbus-Linie „Emsterland“ in Brandenburg aufgewertet.

Alle Fahrten beginnen im gleichen zeitlichen Takt von morgens 5 Uhr ab Lehnin und enden bis abends 20 Uhr mit der Ankunft in Lehnin.

Am Wochenende wird ein Zwei-Stunden-Takt am Sonnabend von 8 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10 Uhr ab Lehnin angeboten. In Götz und in Brandenburg an der Havel besteht Anschluss zum Zug RE1, in Götz in beide Richtungen.

Die Gollwitzer Ortsvorsteherin Näther findet es gut, dass morgens noch ein 554-er Bus durch Gollwitz fährt. Allerdings sorgt sie sich um die Grundschulkinder, die in Jeserig aussteigen und die viel befahrene B1 queren müssen, um zur Schule zu gelangen.

