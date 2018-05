Brandenburg /H

Der internationale Museumstag am gestrigen Sonntag fand im Industriemuseum Brandenburg vor allem wegen einer neuen regionalen Sonderausstellung Aufmerksamkeit.

Es geht um die Geschichte des VEB Kinderbekleidung. Der Brandenburger Betrieb, den meisten Einheimischen unter dem Namen „Braki“ bekannt, fand nach langer Zeit der Suche mit vielen kleinen Standorten in der Stadt hier in den Brennabor-Hallen ein Zuhause. Gezeigt wird anhand von Fototafeln und Zeitdokumenten auch eine Auswahl an Nähmaschinen von Textima, an denen die Frauen damals mehr oder weniger schicke Hemden, Hosen und Anoraks fertigten. Vor allem Oberbekleidung für die Jungs, von Null bis 14 Jahren.

Schöner Zufall mit dem Muttertag

Marius Krohn, der Museumsleiter, erinnert sich mit seinen 37 Jahren nicht so richtig daran, ob die Mutter ihm Kleidung aus dieser Kollektion des volkseigenen Betriebes anzog. Ist auch nicht so wichtig, dafür aber die Würdigung der Geschichte dieses größten Werkes im damaligen Bezirk Potsdam, und vor allem seiner Frauen. „Schöner Zufall, dass dieser Museumstag und die Eröffnung der Sonderausstellung genau auf den Muttertag fallen“, freut sich Krohn, schließlich hätten hier mal 1300 Mitarbeiterinnen gearbeitet, lediglich 170 davon waren Männer.

Als die MAZ den Museumsleiter kurz vor der Eröffnung nach Inhalt, Konzept und Motivation der Exposition befragt, hat er gerade damit zu tun, die letzten Vitrinen fertigzustellen. Wenig Zeit zum Erzählen. Dafür viel Engagement für die Stadt Brandenburg, für die Menschen und ihre Erlebnisse vor, während und nach der Wende.

Geschichte endet nach 59 Jahren

Liest man die Zeittafeln aufmerksam, wird schnell klar, dass es nicht nur gute Erinnerungen an „Braki“ sind. Nach den Versuchen eines Neuanfangs in der Marktwirtschaft, nachdem die Alett GmbH im Jahr 2000 Insolvenz anmeldete, kam es dann am 6. Februar 2015 zur Löschung des letzten Braki-Nachfolgers im Handelsregister. Damit endete die Geschichte nach fast 59 Jahren endgültig. Aber sie soll eben nicht in Vergessenheit geraten. Und darum lud Marius Krohn zur Eröffnung am Sonntag vor allem auch ehemalige Mitarbeiterinnen des Bekleidungsbetriebes ein. Bereits im Vorfeld hatte er gemeinsam mit der MAZ einen Aufruf verfasst, Erinnerungen, Fotos und Kleidungsstücke aus diesen Zeiten dem Museum zur Verfügung zu stellen.

Auch die Jeans-Linie wurde kein Hit

Diese Ausstellung, die noch bis Oktober zu sehen sein wird, liegt Marius Krohn sehr am Herzen: „Ich hatte die Idee schon lange im Kopf, dann kam Ziesar uns zuvor, dort, wo einst ein Teilbetrieb zuarbeitete.“ Das spornte ihn an. Und er wollte auch auf die sehr gute Qualifikation der einstigen Facharbeiterinnen hinweisen, „sie sind stolz auf ihre Arbeit.“ Berechtigt, denn die Kinderkleidung aus Brandenburg war ein Exportschlager der damaligen DDR. Ehemalige leitende Frauen schätzen, dass zwischen 50 bis 80 Prozent der Kleidung ins Ausland ging. Und wer sich lieber damals von der Rentneroma aus Westberlin eine C&A-Hose mitbringen ließ, kann spätestens jetzt nachlesen, dass die durchaus in der Heimat hergestellt sein konnte. Streng geheim dagegen war der Export an eine sowjetische Exportagentur, ein privatwirtschaftliches Unternehmen, dass gegen Rubel aufkaufte und dann für Devisen verkaufte. Die DDR-Wirtschaftsfunktionäre hatten gegen diese finanzielle Ungerechtigkeit nicht viel zu sagen. Begriffen hatten sie aber, der Unzufriedenheit der DDR-Bürger mit ihren Konsumgütern entgegenzuwirken, natürlich auch bei der modischen Kleidung. Aber das Konzept ging nicht auf. Auch wenn zum Beispiel im Jahr 1986 eine Jeansstrecke im Betrieb errichtet wurde. Die Marke „robby“ wurde nicht der Hit. Zu den teuer angeschafften modernen Maschinen kamen zu hohe Lohnkosten, das Ende ist bekannt. Die stolze Geschichte der Frauen um den Erhalt von „Braki“ soll nicht verloren gehen. Sie gehört zur Stadt Brandenburg und findet in der Ausstellung im Industriemuseum einen sowohl interessanten als auch würdigen Rahmen.

Von Brigitte Einbrodt