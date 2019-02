Brandenburg/H

Mit „ Brandenburg an der Havel – eine Stadt für alle!“ ist der Entwurf des Kommunalwahlprogramms der CDU überschrieben. Für eine Partei, die seit 2003 in der Stadt stets mit der mit Abstand größten Fraktion regieren und fast alle Posten besetzen konnte, ist es vermutlich nicht einfach im Programm für die nächsten fünf Jahre auch die Probleme als neue Ziele anzugehen, bei denen sie in der zurückliegenden Zeit versagt hat. Dennoch stellt sich die Partei dem, wie der Umstand beweist, dass auch die noch immer fehlende Überführung des Bahnüberganges Wust oder die desolate Planebrücke ebenso wieder aufgenommen worden sind wie der neuerliche Anlauf zur Investorensuche für den Seegarten und das ehemalige Klinikum in Kirchmöser. Dort hatte die damalige Oberbürgermeisterin und CDU-Stadtchefin Dietlind Tiemann wiederholt vermeintliche Investoren präsentiert, die sich dann allesamt als Luftnummern erwiesen.

Das Kommunalwahlprogramm liefert eine TOP-10-Liste der Dinge, die die Stadt unter Führung des Oberbürgermeisters Steffen Scheller ( CDU) und seiner Partei grundsätzlich angehen will, im zweiten Teil ein Maßnahmenpaket der Stadtentwicklung – aufgeteilt nach allen Orts- und Stadtteilen sowie sieben Entwicklungsschwerpunkte wie beispielsweise Mobilität, Stadtentwicklung, Arbeit, Gesundheit und Lebensqualität.

Unter die Top-10 haben es Themen wie das dritte Zugpaar des RE1 im Stundentakt geschafft, das die rot-rote Landesregierung bereits für 2022 zugesagt hat. Dazu kommt das „Wachstum im Bestand“, mit dem die Wirtschaft vor Ort gestärkt werden und die Zahl der derzeit 29.000 Arbeitsplätze erhöht werden soll. Die Verbesserung der Wohnqualität durch Modernisierung und Neubau, die Stärkung der beiden Hochschulen, die Sicherung der Gesundheitsversorgung und der Ausbau des kulturellen Lebens samt Schauspiel, Unesco-Welterbe-Dom und 4-Sterne-Hotel gehören auch dazu. Das Programm, dass dem Vernehmen nach die Handschrift von Tiemann, Scheller und Jean Schaffer trägt, nimmt jeden Orts- und Stadtteil unter die Lupe. Viele Projekte sind bekannt und häufig auch schon geplant und finanziert. Wichtig sind sie gleichwohl, wie die Grünachse zwischen Brielower und Roskower Brücke oder die Umwandlung der durch Abrisse in Hohenstücken entstandenen Freiflächen in Grundstücke für den Eigenheimbau.

Auch wenn der Plan große Visionen vermissen lässt und bei einigen Themen wie dem Radfahren nur Allgemeinplätze wie „Ein gefahrenfreier Radverkehr soll durch bessere Radwege gefördert werden“ die 17 Seiten Papier füllen, werden auch heiße Eisen angepackt. Die Verkehrsberuhigung der Altstadt, der Austausch des Kopfsteinpflasters in Denkmalbereichen im Zuge des Straßenaus- und Umbaus, die Wiedereröffnung des Ratskellers oder ein alljährlich wiederkehrendes Kulturfest im Sommer nach dem Vorbild der Kultur-Arena in Jena sind durchaus spannende Ziele, die Knochenarbeit verlangen oder Konfliktpotenzial in sich bergen. Gleiches gilt für Parkhäuser in der Innenstadt und in Bahnhofsnähe

Beschlossen ist das CDU-Programm noch nicht. Doch sollten noch Änderungen aufgenommen werden, muss die Diskussion schnelle erfolgen. Bis zum 15 März seien noch Änderungsvorschläge möglich, die dann abgestimmt und eingearbeitet werden müssen, sagte Tiemann vor den Mitgliedern.

Von Benno Rougk