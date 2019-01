Brandenburg/H

Sie können nichts wegschmeißen, sammeln allerhand unnütze Gegenstände an und hinterlassen in ihrer eigenen Wohnung häufig ein Chaos der Vermüllung und Unordnung. Sogenannte Messies, also Menschen, die an dem Messie-Syndrom leiden, „geben ihrem inneren Chaos einen äußeren Ausdruck“ – sagt Ulrike Berger, die Leiterin der Caritas-Dienststelle in Brandenburg an der Havel. „In ihrem Umfeld stoßen sie oftmals auf Unverständnis und manche Betroffene ziehen sich vollständig zurück.“

Ab Ende Januar will Berger bei der Selbsthilfekontaktstelle der Caritas deswegen eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit dem Messie-Syndrom aufbauen. Die Gruppe soll Menschen, die mit dieser Unordnung, Desorganisation und der belastenden Anhäufung von Dingen kämpfen, Unterstützung bieten. Betroffene haben die Möglichkeit, Menschen in der gleichen Situation kennenzulernen, ihre Erfahrungen untereinander auszutauschen und gemeinsam an der Bewältigung ihrer Erkrankung zu arbeiten.

Erste Gruppe dieser Art in Brandenburg an der Havel

In Brandenburg ist es wohl die erste Selbsthilfegruppe dieser Art, sagt Berger. Auch außerhalb der Stadt gebe es kaum Gruppen, in denen Messies Unterstützung finden. Ziel sei es, dass die Gruppe von Betroffenen in Zukunft selbst geleitet würde. Dafür aber bräuchte es gerade zu Beginn, wenn die Gruppe noch aufgebaut würde, eine externe Anleitung. Diese würde Ulrike Berger als Sozialpädagogin selbst übernehmen.

Damit die Gruppe sinnvoll funktionieren könne, bräuchte es langfristig wohl aber mindestens sechs, besser acht Teilnehmer, sagt Berger. Wie viele aber sich dazu durchringen können, mitzumachen, wird eine der entscheidenden Fragen sein. „Das Thema ist natürlich auch mit Scham behaftet“, sagt Berger. „Dazu haben die Menschen ja sowieso schon Probleme Ordnung zu halten. Da ist es natürlich eine weitere schwierige Aufgabe, zu der Gruppe zu stoßen, zu den Treffen zu erscheinen und dann auch langfristig dabeizubleiben“.

Auf Vertraulichkeit und Anonymität wird Wert gelegt

Dass potenzielle Betroffene sich selbst nicht in die Zielgruppe einordnen, befürchtet Berger nicht. Auch wenn die Krankheit längst nicht bei jedem Betroffenen diagnostiziert wird, glaubt sie, dass die Menschen wüssten, dass sie ein Problem haben. „Auch wenn sie das nicht erzählen und es auch Menschen im Umfeld nicht immer mitbekommen, denke ich schon, dass die Betroffenen sich angesprochen fühlen.“

Angeschoben wurde die neue Gruppe im Übrigen zusammen mit der Gemeindenahen Psychiatrie in der Stadt. Auch die Asklepios Klinik wird in Zukunft wohl mit einbezogen. Das erste Treffen für Interessierte findet am 30. Januar um 10 Uhr in der Selbsthilfekontaktstelle, Neustädtische Heidestraße 24 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Auf Vertraulichkeit und Anonymität wird Wert gelegt.

Wer Informationen zu dieser und weiterer Selbsthilfegruppen der Caritas in Brandenburg an der Havel benötigt, möge sich unter der Telefonnummer 03381/20 99 334 melden.

Von Ansgar Nehls