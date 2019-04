Die Christuskirche befindet sich in der Thüringer Straße 9 in der Brandenburger Walzwerksiedlung.

Seelsorgerisch betreut werden die etwa 350 evangelischen Christen von Pfarrer Philipp Mosch.

Während der laufenden Sanierung finden die sonntäglichen Gottesdienste in den angeschlossenen Kita-Räumen statt.

Zurzeit wird der Kirchenraum saniert. In das gesamte Projekt werden über 500.000 Euro investiert. Fördermittel kommen vom Land Brandenburg und dem Denkmalsonderprogramm des Bundes.

Mehr über das Projekt erfährt man unter www.gotthardtkirche.de Die Kirchengemeinde wirbt immer noch um Spenden.

Einblicke in das multifunktionale Bauwerk gibt es noch einmal bei einem Vortrag am Dienstag, 16. April, um 16 Uhr vor Ort in der Christuskirche. Der Fokus liegt dann auf dem Aspekt der Denkmalpflege.