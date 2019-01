Brandenburg/H

Das Wichtigste zuerst: DJ Ötzi, seines Zeichens Schlagerstar und österreichischer Dauerpartybolzen trägt noch immer weiße Strickmütze – auch nach zwanzig Bühnenjahren und etlichen Ohrwurm-Chartstürmerhits noch.

Erkannt hätte man ihn aber auch so – bei seinem Auftritt am Donnerstagnachmittag in der St.-Annen-Galerie. Ötzi animierte und sang und tanzte so leidenschaftlich wie zu den Zeiten seiner größten Hits. Mit blondiertem Bärtchen, schwarzem Kapuzenpulli und intensivem Armschwenkeinsatz sang er Stücke wie „Amore“ und „Geboren um Dich zu lieben“ – bis er mit etlichen der mehreren hundert Fans eine wilde Polonaise durch die Menge tanzte. Die breitschultrigen Personenschützer der St.-Annen-Galerie guckten zwar etwas sparsam, Fans und Schaulistige aber feierten die Tanzeinlage.

Seine doch durchaus hörbare Erkältung tat Ötzi als „Männerschnupfen“ ab und holte zum Großen Finale zahlreiche kleine Kinder auf die Bühne. Dann nämlich sangen tatsächlich fast alle mit ihm gemeinsam seinen größten Coverhit, den „Stern der deinen Namen trägt“.

Ein Autogramm gab’s nur gegen Albumkauf

Den Ohrwurm dazu gab es kostenlos. Die Autogramme allerdings nicht so richtig. Man habe sich eine großartige neue Sache überlegt, sagte die Warm-Up-Moderatorin noch bevor Ötzi seine Bühne betrat. Statt kostenloser Autogrammkarten könnten doch bitte alle Fans, die eine Unterschrift möchten, das neue Best-Of-Album des DJs anlässlich seines Bühnenjubiläums kaufen. Darauf würde er dann auch gratis unterschreiben. Kostenlose Autogrammkarten gäbe es deswegen leider nicht.

Doch das war den Fans dann auch egal. Sie bejubelten ihren Ötzi und seine Hits und grölten und summten auch vor der Tür des Einkaufszentrums noch weiter. Der Stern, der deinen Namen trägt, ließ ihre Ohren so schnell nicht wieder los.

Von Ansgar Nehls