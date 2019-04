Brandenburg/H

Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes Brandenburg an der Havel säubert jährlich die großen Badestrände in und um die Havelstadt. „Die Stadt beauftragt uns jährlich, sodass die Strände zum Saisonbeginn frei vom Unrat sind, der sich im vergangenem Jahr angesammelt hat. Neben uns gibt es im Stadtgebiet keine andere Einheit mehr mit ausgebildeten Rettungstauchern, die speziell zur Absuche von Unterwasserflächen ausgebildet sind“, sagt der Leiter der Wasserwacht Florian Bialloblotzki.

In den vergangenen Jahren war von Glasflaschen über Anker, Grillschalen, Fahrradteilen und allgemeinem Müll, der an den Stränden „entsorgt“ wurde, schon einiges dabei.

Eine besondere Herausforderung erwartete die elf Helfer Helfer der DRK-Wasserwacht am Wochenende April bei der Strandsäuberung des Grillendamms. „Bei 5 - 6 Grad Celsius und kurzen Schneefällen wurde der Strand vom Ufer ausgehend 50 Meter weit abgetaucht sowie im Flachbereich abgegangen. Dabei hatten es die Leinenführer an Land, bei Wind und Wetter, teilweise härter als wir unter Wasser, bei konstanten 12 Grad Celsius“, berichtet Rettungstaucher Ferry Elsaßer.

Ein 50 Meter breiter Wasserstreifen wurde vom Ufer aus abgesucht. Quelle: Nicole Grabow

Highlight des Grillendamms war dieses Jahr, neben einem einen Meter langem Stahlrohr mit scharfkantigem Winkel und Flaschen, Gläsern, Büchsen, Plastiktüten, Blechstücken sowie Schuhen, eine versunkene Boje. Diese konnte mit Hilfe von speziellem Werkzeug in Teilen geborgen werden. Dabei konnte einer der Wasserretter durch seine spezielle Ausrüstung die Taucher bei der Bergung unterstützen.

Am Grillendamm bergen die Taucher der DRK-Wasserwacht jährlich am meisten Unrat von allen Stränden, die sie absuchen. „Neben der hohen Besucherfrequenz im Sommer, suchen jährlich die Abiturienten Brandenburgs an ihrem letzten Schultag den Grillendamm auf. Wir glauben, dass dabei die eine oder andere Flaschenpost ihren Weg ins Wasser findet.“, so Bialloblotzki weiter.

Neben der Arke, dem Gördensee und dem Grillendamm warten bis zum 1. Mai noch die Strandgründe der Malge, Massowburg und des Wendsees auf die Tauchgruppe der DRK-Wasserwacht.

Alle Wasserratten, egal in welchem Lebensjahr, die einmal mit anpacken möchten, sind herzlich eingeladen sich unter der Telefonnummer 0173 232 29 27 zu melden. Die Wasserwacht bietet jedem Interessierten umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Von Nicole Grabow