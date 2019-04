Brandenburg/H

„Und was bedeutet die Abkürzung AED“, fragt Torsten Messer in die Runde. „Automatischer elektrischer Defibrillator“, sagt ein Mädchen. Fast richtig. Automatisierter externer Defibrillator heißt das Gerät, das jedermann anwenden kann, wenn er bei einem anderen ein Herzkammerflimmern oder schwere Rhythmusstörungen feststellt.

Torsten Messer wird nicht ungeduldig. „Ihr sollt es so oft wiederholen, bis es sitzt. Deswegen werden wir diese Übungen immer wieder einstreuen. Man kann es nicht häufig genug üben. Es ist allemal besser als im Ernstfall nicht helfen zu können.“ Der Ausbilder weiß, wovon er spricht – schließlich ist er selbst 22 Jahre im Rettungswagen mitgefahren und hat dabei sehr viel erlebt. Vor ihm sitzen Mädchen und Jungen der sechsten, siebten und neunten Klasse des Von-Saldern-Gymnasiums, die sich in den Räumen des DRK-Kreisverbandes zu Schulsanitätern ausbilden lassen.

Daneben unterhält das DRK auch Kooperationen mit der Goethe-Grundschule in Pritzerbe sowie mit der Oberschule Nord. Und natürlich haben die Rot-Kreuzler auch den Wunsch, bei den jungen Menschen so viel Interesse am retten zu wecken, dass sie ihre „Laufbahn“ beim Jugendrotkreuz fortsetzen, sagt Öffentlichkeitsarbeiterin Nicole Grabow. „Und selbst an ihren Schulen haben die Sanitäter schon geholfen. In diesem Schuljahr gab es bei ,Salderns’ bereits 22 Einsätze mit zwei Rettungsdienstalarmierungen. Im Jahr zuvor waren es 17 Einsätze. Zudem sichern die Schulsanitäter auch Crosslauf, Schwimmen oder Europatag ab.“

Zur Galerie Wiederbelebung sollte zur Routineangelegenheit werden, damit es im Notfall klappt. Damit jeder Handgriff sitzt, muss er auch dutzende Male wiederholt werden.

Zurück zum Kurs. Fast alles läuft über praktische Übungen, grau ist alle Theorie. Gene Gränzer und Constantin Hilsky kümmern sich um den am Boden liegenden „verunfallten“ Nico Dilling. Wie nimmt man den Helm richtig ab, wer gibt die Kommandos, wer spricht den Verunglückten an, prüft die Bewusstlosigkeit, wer schaut ihm in den Mundraum, ob nicht Blut oder Erbrochenes darin ist? Wie bugsiert man den Verletzten so, dass man ihn mit zwei entschlossenen Handgriffen in die stabile Seitenlage drehen kann? Die Schüler helfen sich gegenseitig, als der liegende Constantin vorsagt, weist ihn Messer zurecht. „Sei still, du bist bewusstlos.“ Ansonsten hält er sich ziemlich zurück.

Die Manöverkritik der Mitschüler ist schon ziemlich fachkundig. Der Patient von Luisa Remus und Dennis Walczak kann nicht sprechen. Es ist ein Puppentorso, an dem das Anlegen der AED-Klebeelektroden, sowie Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage geübt werden.

Dennis kommt mit dem Gerät ganz gut zurecht, hinkt aber bei der Druckmassage den Brummtönen für den richtigen Takt hinterher. Dann Fachsimpelei: Welche Musik sollte im Kopf ablaufen, um sich selbst den Takt zu geben. „Stayin’ Alive“ von den Bee Gees oder „Atemlos“ von Helene Fischer. Geht beides. Der Biene-Maya-Titelsong von Karel Gott tut’s auch. Hauptsache rhythmisch.

Annemarie Nimmich aus der sechsten Klasse hat einfach Spaß am Helfen. Sie will nach dem Grundkurs auch dabeibleiben und sich zur Sanitäterin ausbilden lassen. Sie hat es bei ihrem Großvater im Laden erlebt, als dieser plötzlich Atemprobleme bekam.

Luisa Remus will ohnehin Medizin studieren, sie weiß nur noch nicht, ob für Tiere oder für Menschen. Die Neuntklässlerin engagiert sich auch bereits in der Feuerwehr. Ebenso hält es der 15-jährige Gene Gränzer. Mit den Wuster Freiwilligen darf er zwar noch nicht zu Einsätzen fahren, privat hat er allerdings schon zweimal bei Verkehrsunfällen verletzte Menschen reanimieren müssen. Sogar mit Erfolg. Das ist Motivation genug.

Von André Wirsing