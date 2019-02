Brandenburg/H

„Wir brauchen alle einen roten Mund, der uns beschwingt“, schrieb Kurt Tucholsky in seinem 1919 verfassten Gedicht „Sehnsucht nach der Sehnsucht“. Obwohl klein, dick und mitnichten ein Schönling zog der deutsche Schriftsteller, Journalist und Dichter Zeit seines Lebens viele Frauen in den Bann.

Das Stück „ Weiberheld? –Mit Tucholsky im Bett“ behandelte am Samstagabend auf der Studiobühne des Brandenburger Theaters nun die Frage, ob es sich bei dem Mann hinter dem großen Namen um einen Ehemann, Freund, Liebhaber oder gar um einen Macho handelte- und ließ dabei vor zahlreichen Zuschauern vor allem dessen Frauen zu Wort kommen.

Eine Darstellerin mit sechs Rollen

Die sechs wichtigsten davon vereinte Schauspielerin Heike Feist, die gemeinsam mit Jan Schönberg in der Rolle des Tucholsky auf der Bühne stand. Die unterschiedlichen Frauen waren dabei lediglich an kleinen Requisiten zu erkennen. So trug die Darstellerin beispielsweise mal einen Haarreif, mal eine Strickjacke und zeigte jedoch bei jeder einzelnen viel Tempo und Leidenschaft für das Schauspiel.

Zu nennen wäre da vor allem Mary Gerold, welche Tucholsky in den Wirren des Ersten Weltkrieges in Lettland kennen lernte, und die später seine zweite Ehefrau werden sollte. Sie war zugleich die Frau, die ihm im wahren Leben wie auch im Stück nicht mehr loslassen sollte.

Eindringlich zeigten Feist und Schönberg das Werben des 1890 in Berlin geborenen Tucholskys, dessen Karriere mit der Erbschaft des Vaters, einem abgeschlossenen Jurastudium und seinem Bestseller „ Rheinsberg: Ein Bilderbuch für Verliebte“ aus dem Jahre 1912 vielversprechend begonnen hatte. Tucholsky bombardierte seine Angebetete förmlich mit Briefen: „Er hat es schwer gehabt mit mir“, war sich Mary, zumindest im Bühnenstück, der komplizierten Situation bewusst.

Chaotisches Liebesleben

Überhaupt schien es im Beziehungsleben Tucholskys drunter und drüber gegangen sein. So beschrieb seine Geliebte Lisa Matthias 1962 in ihrer Biografie „Ich war Tucholskys Lottchen“ den Autoren als beziehungsunfähigen Erotomanen, der sie mit mehreren Frauen gleichzeitig betrogen habe.

Auch Tucholskys erste Frau Else Weil bestätigte, dass er es mit der Treue nicht sehr genau genommen habe. Von ihr ist der Satz überliefert: „Als ich über die Damen wegsteigen musste, um in mein Bett zu kommen, ließ ich mich scheiden.“ Tucholskys zweite Frau Mary Gerold äußerte sich dagegen nie über das Privatleben ihres Mannes.

Spannend, berührend und heiter

Durch rasante Wechsel von Komik und Tragik, in denen Darsteller Schönberg zudem sein Können am Klavier, Akkordeon und Geige bewies, entfaltete sich so eine spannende, berührende und zuweilen auch heitere Lebensgeschichte, die von einer rastlosen Suche nach Erfüllung handelt.

Neben ihren Rollen wechselten die beiden Darsteller dabei regelmäßig in die Moderatorenrolle, in der sie Licht auf die Lebensumstände Tucholsky warfen. So konnte das Publikum in all dem Wirrwarr leicht den Überblick über zeitliche Abläufe in dem spannenden Liebesleben und -leiden Tucholskys bewahren, welcher 1935 an einer Überdosis Tabletten verstarb. Ganz allein.

Von Tobias Wagner