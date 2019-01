Brandenburg/H

Vor gut zwanzig Jahren empörten sich eine ganze Reihe Brandenburger über die betont sachliche, stahlbeton-orientierte Bauweise des Wohnheims an der Fachhochschule Brandenburg.

Für die Bewohner war und ist vermutlich wichtiger, wie es sich drinnen anfühlt und lebt. Künftig besser. Denn das Studentenwerk Potsdam investiert fast 250.000 Euro in neue Küchen und Möbel der studentischen Wohnanlage in der Zanderstraße, berichtet die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit Josephine Kujau.

Mehr seit zwei Jahrzehnte seit der Eröffnung hat das Studentenwerk in diesem Januar damit begonnen, die Wohnanlage für Studenten der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) mit neuen Gemeinschaftsküchen und Möbeln für die Zimmer auszustatten.

Zeit für die Generalüberholung

Juliane Kujau: „Damit setzen wir in Brandenburg an der Havel den Startschuss für ein umfangreicheres Neumöblierungsprojekt.“ Weitere Wohnheime an den Standorten in Potsdam und Wildau sollen demnächst folgen. „Es war einfach an der Zeit, eine Generalüberholung anzugehen, nachdem die aktuellen Küchen und Möbel viele Jahre auf dem Buckel hatten“, erklärt dass Studentenwerk.

In der Zanderstraße 10 bis 10e werden aktuell alle 52 Gemeinschaftseinbauküchen ausgetauscht. Zudem werden in den Häusern 10 bis 10b in 90 Wohneinheiten die Möbel ersetzt, also Tische, Stühle, Schränke, Regale, Betten und Rollcontainer.

Eingebaut werden bauähnliche Möbel, die aber natürlich zeitgemäßer ausfallen, zum Beispiel sind die Fronten cremeweiß mit grauem Akzent. Die Küchen verlieren ihre Backöfen, sie werden von Mikrowellen ersetzt.

Ende 2019 sind weitere 102 Zimmer dran

Für die Zimmermöbel in 90 Wohneinheiten der Zanderstraße 10 bis 10b investiert das Studentenwerk Potsdam knapp 140.000 Euro, in die 52 Gemeinschaftsküchen etwas mehr als 200.000 Euro.

Im Laufe des Jahres sollen auch die restlichen 102 Zimmer in der Zanderstraße 10c bis 10e mit neuen Möbeln ausgestattet werden.

Von Jürgen Lauterbach