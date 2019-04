Brandenburg/H

Das Tor des Stahlzauns neben dem Seniorenheim „Haus am Mariengrund“ in der Bergstraße ist durchgängig geöffnet. Spaziergänger wie Dennis Deutz freuen sich, dass sie den Aufgang am Marienberg-Ost von 6 bis 23 Uhr nutzen können. „Es ist schön, dass schnell gehandelt wurde. Bei dem Frühlingswetter laufe ich gern hier hoch, denn der Anstieg ist eine kleine Herausforderung“, sagt der 35-Jährige.

Betonfundament musste aushärten

In den letzten Tagen war das Tor geschlossen, weil ein Flügel zum Aushärten des Betonfundaments nicht bewegt werden durfte. Das sorgte für Kritik bei Anwohnern und Läufern. Das Tor ist aber nicht komplett zu verschließen, da noch das Zylinderschloss fehlt. Auch der hundert bis 150 Meter entfernte Zugang auf der anderen Seite der Bergstraße ist wieder geöffnet und ermöglicht den Aufgang zum Marienberg. Bis Dienstag war auch dieser Zaun häufiger geschlossen.

Auch der Zugang auf der anderen Seite der Bergstraße ist offen. Spaziergänger können den Marienberg so auf direktem Wege erklimmen. Quelle: André Großmann

Zäune sollen vor Vandalismus schützen

Die Zäune sollen laut der Verwaltung helfen, den Marienberg einzufrieden und vor Vandalismus schützen. Dies wird auf der Facebook-Seite der Stadt kontrovers diskutiert. „Bis der erste ortsunkundige Besucher aus Versehen eingeschlossen wird“, kritisiert Nutzer Dennes Kohl. Er hofft auf mehr Informationen, auch für Ortskundige.

Thomas Lenze hinterfragt hingegen, ob ein Zaun wirklich vor Vandalismus schützt. Verwaltungssprecherin Angelika Jurchen betonte auf MAZ-Anfrage, dass Einfriedungen von Parkanlagen keine neue brandenburgische Erfindung, sondern weltweit typisch seien. Ob jemand damit individuelle Probleme habe, könne nicht beurteilt werden. Die Kosten für die gesamte Einfriedung des Marienbergs liegen laut der Verwaltungssprecherin bei 35000 Euro ohne Schließsystem. Auf der Social-Media-Präsenz der Stadt heißt es, dass alle Tore zum Marienberg tagsüber jetzt und in Zukunft geöffnet sind.

Von André Großmann