Brandenburg/Havel

Die Juni-Ausgabe des Stadtmagazins für Brandenburg an der Havel und Region steckt voller Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft.

Neben Public Viewing-Terminen war die Redaktion bei den Fußballerinnen des FC Borussia Brandenburg zu Gast und traf zwei Fußballfans, die landauf, landab für den Clubfußball unterwegs sind.

Die MAZ wird das sportliche Sommer-Event redaktionell in der Tageszeitung und online begleiten. Die Devise heißt #MAZional11. Auch Brandenburg feiert im Juni wieder groß. Das Havelfest bietet in diesem Jahr auch auf dem Packhof allerhand Trubel und Familienaktivitäten an. Mehr dazu im Magazin.

Von Natalie Preißler