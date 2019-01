Brandenburg/H, Brandenburg/H, Brandenburg/H, Wenzlow, Brandenburg/H, Falkensee

Das Kriminal-Musical „Rache!“ von Ahne und Sedlmeir mit Mareike Hube kommt am Freitagabend nach Brandenburg an der Havel.

Es beginnt als Lesung mit Musik. Doch schon bald verwandelt diese sich in ein Live-Hörspiel plus Zentral-Mikrofon, in welches die drei Darsteller ihre Songs singen, das Wetter beklagen oder (pseudo-) wissenschaftliche Vorträge halten.

Aufgeführt wird das Kriminal-Musical am Freitag im Gelben Salon des Fontane-Klubs. Beginn ist um 20 Uhr. Karten unter www.fontane-klub.de.

Fontane-Lesung im BT

In der Reihe „Märkische Leselust“ geht es am Sonntag, ab 15 Uhr im Theater um Waldemar von Haldern und Stine aus Theodor Fontanes Roman „Stine“. Es lesen Kristin Muthwill und Hans-Jochen Röhrig (Foto), musikalische Unterstützung gibt es von Bettina Lange (Flöte) und Rita Herzog (Klavier).

„Off Art“ geht zu Ende

In der Kunsthalle Brennabor endet am Freitag die Ausstellung „Off Art“ ab 18 Uhr mit einer Finissage.

Besucher bei der Off Art. Quelle: Rüdiger Böhme

Mehr als 40 Profi- und Amateurkünstler zeigen in der Schau ihre fast 90 Arbeiten aus den Kategorien Ma­le­rei, Gra­fik, Plas­tik, Fo­to­gra­fie und In­stal­la­ti­on zum Thema „StadtLandschaft Brandenburg an der Havel“.

Winterumtrunk zum elften Mal

In diesem Jahr erlebt der Winterumtrunk in Wenzlow seine elfte Auflage. Er beginnt am Sonnabend um 19 Uhr im 1200 Quadratmeter großen Festzelt. Die Party soll die ganze Nacht andauern.

Tanzabend im Autohaus

Das Autohaus Mothor lädt am Freitag ab 21 Uhr zur Tanznacht unter dem Motto „Blue Night“. Dann legt DJ Eric auf, ein Saxophonist begleitet den Abend. Die Gäste werden mit kühlen Getränken versorgt. Im Vorverkauf in der MAZ-Ticketeria kosten die Karten zehn Euro.

Livemusik in der Stadthalle

Ein Doppelkonzert steht am Freitag im Foyer der Stadthalle Falkensee im Programm. Ab 20.30 Uhr stehen The Double Vision sowie Andy Robson & Urban Fox auf der Bühne.

'The Double Vision' Quelle: Tanja M. Marotzke

Tickets für das Doppelkonzert gibt es beim Veranstalter unter 0 33 22/23 76 16.

Fastnacht im Hohen Fläming

Platzmeister ziehen durch die Orte, Menschen tanzen und wollen die traditionellen Bräuche im Fläming erhalten. Am Wochenende wird die Fastnacht gleich in mehreren Dörfern des Hohen Flämings gefeiert. Die MAZ hat einen Überblick erstellt.

Von Philip Rißling