Zitz

„Liebe Zähler, mein Wecker klingelt, das heißt, ihr müsst aufhören“, rief Sonntagmorgen der Vereinsvorsitzenden Reno Nerling beim traditionellen Hähnekrähen in Zitz. Eingeladen hatte zum 37. Hähnekrähen der Rassegeflügelzuchtverein Zitz. Eine Stunde lang wurde gezählt, wie oft das Federvieh kräht. Das gefällt nicht jedem in Zitz. Jeder Zähler hatte über vier Hähne zu wachen und notierte akribisch jedes muntere Kikeriki. In der Fachsprache nennt man das Anschläge.

Internationales Weck-Geschrei

Die Hähne aus vielen Rassen und Ländern krähten, was das Zeug hielt. Mal lauter, leiser, schriller – aber auch heiser klangen manchmal die Laute. Schnell zeigten einige Tiere, was in ihnen steckt und legten einige Anschläge nacheinander vor. Das Wettkrähen schien sich schnell zu entscheiden zwischen zwei Hähnen der Rasse „Chabo“ (Japan) und einem „Modernen Englischen Zwergkämpfer“, der in der englischen Sprache übrigens „Cock-a-doodle-doo“ macht während sein türkisches Pendant „Ü-ü-rü-üüü“ schreit. Nur auf deutsche heißt es Kikeriki und auf russisch macht der Hanh in der Lautmalerei der menschlichen Sprache „Koo-kah-rehkoo“.

Sieger wurde ein Hahn der Rasse Chabo. Sein Besitzer Lars Meyer aus Hermsdorf war zu Besuch bei Reno Nerling in Zitz. „Wir sind Mitglieder im Sonderverein Chabo und treffen uns zum Beispiel zu solchen Ereignissen“, sagte Meyer.

Zwergkämpfer macht seinem Namen Ehre

Er brachte vier Hähne mit. Der Siegerhahn schaffte 117 Mal zu krähen. Seine kleine Tochter Lina Meyer war mit dem Hahn für das Wettkrähen angemeldet und ging als Siegerin hervor. Vater Lars gewann mit seinem Hahn den dritten Platz. Über den zweiten Platz freute sich der Lucas Schüler (6). Sein Hahn, ein Moderner Englischer Zwergkämpfer (MEZK) schaffte 97 Anschläge. „Wir haben das Tier bei der letzten Geflügelausstellung in Zitz von Steffen Jäger geschenkt bekommen. Er ist in Pension bei den Großeltern Anke und Ottmar Schüler“, erzählte der Brandenburger.

Opa Ottmar beteiligte sich auch am Wettstreit und sein Hahn gab keinen Laut von sich. Ottmar Schüler erhielt wie acht weitere Federviehbesitzer eine Urkunde für den „nachbarschaftsfreundlichsten Hahn“ beim Pfingst–Hähne krähen in Zitz überreicht. Mario Köpke half beim Zählen der Anschläge mit. Er selbst schickte einige Hähne der Rasse weiße Zwerg-Wyandotten (Ursprung aus den USA) zum Krähen. „Mitmachen kann hier jeder Hahn, egal welche Rasse und es muss auch kein Zuchttier sein.

Jeder gesunde Hahn ist willkommen

Der Besitzer muss einen Impfnachweis vom Tierarzt vorlegen, dann ist das Federvieh zum Wettstreit zugelassen“, sagte der Hobbyzüchter. Seine Mutter Waltraud, seine drei Kinder, die Schwester und er selbst hatten Hähne ins Rennen geschickt. Am Ende belegten sie mittlere Plätze und konnten sogar einige Preise in Empfang nehmen. Der tierische Wettstreit fand am Dorfgemeinschaftshaus statt. Das schöne und sonnige Wetter lockte über 40 Besucher an, die aufmerksam das Geschehen verfolgten.

Von Silvia Zimmermann