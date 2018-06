Brandenburg/H

Der Ankündigung folgt die Ausschreibung: Das gemeinsame Anschaffen von bis zu 45 Straßenbahnen haben die Verkehrsbetriebe Brandenburg gemeinsam mit der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) und der Cottbusverkehr GmbH in dieser Woche im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht.

Die Fahrzeuge sollen mindestens 70 Prozent Niederfluranteil haben, jede Bahn soll nicht mehr als 2,5 Millionen Euro netto kosten. Für Brandenburg an der Havel werden bis zu zwölf Bahnen geordert, acht davon optional. In der Havelstadt werden acht Millionen Fahrgäste im Jahr transportiert. In Frankfurt (Oder) werden elf Millionen Fahrgäste befördert, bestellt sind 13 Trams. Cottbus ordert 20 Bahnen, davon 13 optional. In der Stadt und im Spree-Neiße-Kreis werden 9,8 Millionen Menschen im Jahr befördert.

Es werden nur 21 der 45 Bahnen fest bestellt, weil die Zuschüsse des Landes nur bis 2022 sicher fließen. Kommt danach weiter Geld vom Land, werden auch die weiteren Kaufoptionen gezogen.

Aus dem Kreis der Anbieter werden fünf bis sieben ausgewählt, die ihr Angebot konkretisieren sollen. „Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium“, heißt es in der Ausschreibung.

Mit einem erfolgreichen Abschluss des Vergabeverfahrens wird noch in 2018 gerechnet. Dies bedeutet, dass bereits ab 2020 nach und nach wieder neue Bahnen auf den Gleisen der kreisfreien Städte Frankfurt (Oder), Cottbus und Brandenburg an der Havel rollen werden. Die letzten Neufahrzeuge, die in den Städten in Betrieb genommen werden konnten, wurden im Jahr 1994 geliefert. Mit der gemeinsamen Beschaffung werden, neben einem guten Preis, auch günstige Folgekosten, zum Beispiel für die Schulung der Mitarbeiter oder die gemeinsame Ersatzteilbevorratung bezweckt.

„Neue Straßenbahnen kaufen wir bekanntlich nicht jedes Jahr. Man legt sich damit fest für die nächsten 30 bis 40 Jahre. Das will genau bedacht und technisch beschrieben sein. Insofern freuen wir uns hier in Brandenburg an der Havel sehr, dass es gelungen ist, mehrere hundert Seiten Leistungsbeschreibung so schnell einvernehmlich mit unseren Kollegen Frankfurt (Oder) und Cottbus abzustimmen“, sagt VBBr-Chef Jörg Vogler. „Wenn im Vergabeverfahren alles perfekt läuft, dann werden wir bereits zum Jahresende wissen, wer unsere neuen Bahnen baut und wie sie aussehen.“ aw

Von André Wirsing