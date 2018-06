Plaue

Ganz in weiß mit Fischerstiefeln statt Blumenstrauß. So stellen sich Andy und Christin Schröder, geb. Weiß, am Samstag am Plauer Ufer der Fotografin.

Kurz zuvor hat Pfarrer Christian Bochwitz den Fischer und die Krankenschwester in der Plauer Kirche getraut. Am Tag zuvor war das Paar vors Standesamt getreten. Von Berufs wegen passen die Stiefel zumindest zum Ehemann, der als Sohn von Lutz Schröder 2006 in Geschäft eingestiegen ist.

Das Paar hat sich vor zehn Jahren bei einer Feier in Tieckow kennengelernt. Der gemeinsame Sohn Thilo ist zwei Jahre alt.

Christin und Andreas Schröder haben einander am Samstag in Plaue das kirchliche Ja-Wort gegeben Quelle: JACQUELINE STEINER

Von Jürgen Lauterbach