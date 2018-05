Brandenburg/H

Fernsehzuschauer nehmen sie als eine Nationalmannschaft wahr, die drei Bob-Teams, die bei Olympia für Deutschland starten. „In Wahrheit sind wir drei Nationalmannschaften in einer und dabei echte Gegner“, sagt ein Mann, der es wissen muss. Kevin Kuske (39), vielfacher Olympiasieger, Welt- und Europameister, plauderte am Donnerstag als Gast des Rotary Clubs Brandenburg an der Havel.

Der erfolgreichste Bobsportler aller Zeiten kennt die Stadt gut. Oft hat er in den Ferien seine Großmutter in Kirchmöser besucht, seine Mutter stammt daher. Roswitha Walden war Anfang der siebziger Jahre eine erfolgreiche Hürdensprinterin. Ihr Sohn Kevin hat seine Sportlaufbahn ebenfalls als Sprinter begonnen. Als junger Mann lief die 100 Meter in 10,45 Sekunden.

Zu schwer für einen Weltklassesprinter

„Doch für die absolute Spitze war ich mit 96 Kilo zu schwer“, erzählt der weltbeste Anschieber, der einen Bob so unangestrengt schiebt wie einen Kinderwagen. Bob­experten wurden schließlich auf den jungen, schnellen, muskulösen Mann aus Potsdam aufmerksam. Er wechselte die Sportart. Seine Weltkarriere begann.

Kevin Kuske (39) hat sechs olympische Medaillen gewonnen, vier goldene und zwei silberne. Quelle: JACQUELINE STEINER

Maß aller Dinge für Bobsportler sind olympische Spiele. Sind sie beendet, beginnen vier Jahre Vorbereitung auf die nächsten, erzählt der Modellathlet „Was bekommt man mit, wenn man hinten im Bob hockt?“, möchte ein Rotarier wissen. Kuske gehört, wie er sagt, zur „alten Schule“, geht also die Strecke vorher ab, weiß daher zu jedem Zeitpunkt, wo auf der Bahn er und seine Kollegen sich bei Tempo 160 gerade befinden.

„Wir waren nie ein Team“, sagt Kevin Kuske über die drei Deutschland-Bobs bei olympischen Spielen. Wichtige Informationen würden nicht weitergegeben, jeder suche seinen Vorteil, es herrsche „Krieg untereinander“. Mit ausländischen Konkurrenten habe er sich besser verstanden als mit den Mannschaftskollegen.

Material ist so wichtig wie die Leistung des Sportlers

Eine seiner wenigen Niederlagen erklärt Kuske den Rotariern. In Sotschi seien die deutschen Bobfahrer gescheitert wegen des falschen Materials. Er selbst sei 2014 topfit gewesen. Doch Material und die Sportler seien gleich wichtig für den Erfolg.

Der sechsfache Olympiasieger (viermal Gold) hat seine internationale Karriere beendet, trainiert dennoch weiter. Kevin Kuske studiert Sportwissenschaft und macht gerade den Trainerschein.

An der Sportschule Potsdam möchte er ein Sichtungszentrum aufbauen. Schulleiterin Iris Gerloff, mit der er eng zusammenarbeitet, hat seinen Besuch in Brandenburg möglich gemacht. Sie ist selbst Mitglied bei den Brandenburger Rotariern.

Von Jürgen Lauterbach