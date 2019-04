Brandenburg/H

Parallel zum Aufbau des Stahlwerkes in Brandenburg begann man 1912 mit der Anlage einer Siedlung für die Arbeitskräfte. Im Frühjahr 1920 waren im Straßenbereich von Bayern- und Thüringenstraße 146 neue Wohnungen fertig. Die wachsende Zahl der Bewohner in der neuen Walzwerksiedlung machte zwangsläufig auch eine neue Kirche nötig. Sie durfte aber nicht viel kosten.

Dafür gewann die Stadt den damals deutschlandweit bekannten Kirchenbaumeister Otto Bartning, der für seine kostengünstigen und modernen Sakralbauten berühmt war. So entstand 1928 die Christuskirche für die Walzwerksiedlung in der heutigen Altstadt. Damit gehört Brandenburg jetzt zu jenen Orten, die auf einen Bartningbau verweisen können.

Architekturstudium in Charlottenburg

Otto Bartning wurde am 12. April 1883 in Karlsruhe als jüngstes von fünf Kindern der Familie geboren. Seine Mutter war die Tochter des evangelischen Theologen Karl Wilhelm Doll. Der Vater wirkte als Kaufmann. Nach dem heimischen Abitur begann er 1902/03 sein Architekturstudium an der Technischen Hochschule in Charlottenburg bei Berlin. Es folgten als Segeljunge eine Reise um die Welt und danach die Fortsetzung des Studiums in Karlsruhe.

Schon als Student schuf er in Peggau in der Steiermark den ersten Kirchenbau. Bereits dort unternahm er den Versuch, die Einheit von Kirchenraum, Pfarrhaus und Gemeinderaum auf neue Art zu bewältigen. Bart- ning wirkte ab Ende 1905 in Berlin als freischaffender Architekt, schuf bis zum Ersten Weltkrieg neben anderen Bauten 17 weitere Kirchen und gehörte mit seiner „sozialen Moderneorientierung“ bald zu den gefragtesten deutschen Architekten. Zwischendurch hatte er 1909 Klara Fuchs geheiratet.

Otto Bartning, um 1930, Fotograf unbekannt. Quelle: Kirchengemeinde

1918 wurde auch für ihn zur Zäsur. Er zählte zu den Gründungsmitgliedern des Arbeitsrates für Kunst, der die revolutionäre Befreiung der Kunst vom alten Ballast propagierte, sowie zur sogenannten Novembergruppe und entwickelte im Vorstand des Werkbundes mit namhaften Gesinnungsfreunden sein wegweisendes Lehrprogramm für eine moderne Ausbildung der Kunsthandwerker, Architekten sowie bildenden Künstler, das Gropius als Grundlage für die Bauhausgründung nutzte.

Doch während das Bauhaus in Weimar unter Gropius eine extreme Moderne vorantrieb, schuf Bartning mit seinem Berliner Baubüro überall in Deutschland Bauten, die einer gemäßigten Moderne entsprachen.

Dazu zählten die Keramische Fabrik in Berlin-Tempelhof, Wohnhäuser in Köln, ein Kinderheim am Ruppiner See und immer wieder Kirchen, was ihm den Ruf als führender Kirchenbauer eintrug. Das bewog die konservative Thüringer Landesregierung, ihn nach der Vertreibung des Bauhauses von Weimar nach Dessau 1926 zum Chef der Nachfolgehochschule zu berufen.

Baubezogene Werkgemeinschaft

Bartning verwirklichte nun den Gedanken einer „baubezogenen Werkgemeinschaft“, verpflichtete Bauhäusler wie Ernst Neufert sowie Erich Dieckmann als Lehrer und orientierte seine Werkstätten doppelgleisig auf Ausbildung sowie Produktherstellung.

Den solchermaßen geschaffenen Erzeugnissen haftete trotz aller modernen Funktionsgerechtigkeit mit maßvoller Formgebung und Nutzung herkömmlicher Materialien ein „traditioneller Zug“ an.

Die Bartningprodukte waren eher etwas für den Gegenwartsmenschen als die teilweise extrem avantgardistischen Schöpfungen des nunmehrigen Dessauer Bauhauses, die sich wohl mehr auf den „Zukunftsmenschen“ orientierten.

Im Kreuzfeuer der konservativen Kritik

Trotzdem stand Bartnings Weimarer Hochschule beständig im Kreuzfeuer der konservativen Kritik. Den Linken war der Architekt nicht links genug. Den Rechten war er zu links. Eine nationalsozialistisch geführte rechte Mehrheit im Landtag zwang dann Bartning 1930 zum Rücktritt und berief mit Paul Schultze-Naumburg einen Nazi-Anhänger zum Nachfolger.

Zuvor aber hatte er mit Tempo die Christuskirche in Brandenburg an der Havel geschaffen.

Bartning indes realisierte in der Folge in Deutschland sowie im Ausland vorrangig Kirchenbauten, war an der Siemensstadt in Berlin beteiligt und leitete 1937/38 den Bau der Kirche für Görlitz-Rauschwalde.

Verkleinerter Luftschutzkeller

Er schuf dafür einen eigenen Entwurf, berücksichtigte dabei wegen des neuen Luftschutzgesetzes einen verkleinerten Luftschutzkeller für 100 Personen und sorgte am 10. Juni 1937 für die Grundsteinlegung.

Der Architekt leitete ab 1941 die Kirchenbauhütte in Heidelberg, eine unpolitische Nische, und übernahm 1948 die Bauabteilung des Hilfswerkes der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er war es, der ein geradezu geniales Notkirchenprogramm mit 47 Notkirchen in drei Varianten realisierte, den Wiederaufbau der Insel Helgoland einleitete und beim Wiederaufbau Berlins als Berater wirkte.

Seine letzte Ruhe

Der Baupionier, der ab 1950 auf der Mathildenhöhe in Darmstadt wohnte, jetzt zahlreiche Auszeichnungen erhielt bis hin zur Ehrendoktorwürde, gründete 1953 in Darmstadt die Otto-Bartning-Stiftung. Dort starb Bartning als „Nestor der deutschen Baumeister“ in hohem Ansehen am 20. Februar 1959. Er wurde 75 Jahre alt, fand seine letzte Ruhe auf dem Alten Friedhof in Darmstadt und hinterließ aus seiner Ehe drei Kinder.

Die Mehrzahl seiner erhaltenen Bauten steht heute unter Denkmalschutz. In Berlin und Karlsruhe tragen Straßen seinen Namen.

Von Martin Stolzenau