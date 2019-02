Brandenburg/H

Die lichterlose Zeit auf der Quenzbrücke in Brandenburg an der Havel ist vorüber. Die neuen, mit LED-Technik ausgestatteten Straßenlaternen in Brandenburg an der Havel sind installiert. Auf jeder Seite stehen wieder vier Lampen und spenden bei Dunkelheit licht.

Die rund fünfzig Jahre alten Vorgänger-Laternenmasten hatten sich als so stark beschädigt herausgestellt, dass sie nicht mehr repariert werden konnten. Die Bolzen waren durchgerostet, die Laternen aus der Entstehungszeit der Brücke im Jahr 1968 daher nicht mehr standfest und sicher.

Nach der Demontage war seit August 2018 kein Licht mehr auf der Bundesstraße 1 über der Unteren Havel angegangen. Die Stadt Brandenburg an der Havel investiert knapp 50.000 Euro in die neue Beleuchtung.

Von Jürgen Lauterbach