Brandenburg/H

So viel Spaß im Schnee. Mit einem weißen Schneemantel war am Morgen die Stadt überzogen und so hielt der Winter an der Havel seinen Einzug.

Zur Galerie Der erste Schnee ist da und die Brandenburger haben ihn am Freitagmorgen begrüßt. Während die einen viel Arbeit haben, genießen gerade die Kinder die weiße Pracht.

Die Kinder der Kita Sonnenschein am Marienberg hatten erst einmal besonders viel Freude. Sie tobten im Garten herum, rutschten die kleinen Hänge hinab, versuchten sich in kleinen Schneeballschlachten und fegten den Schnee von der Terrasse.

Auch entlang der Havel, Am Salzhof oder im historischen Hafen war alles weiß überzogen. Selbst Loriots Möpse trugen einen leichten Schneeumhang, ebenso wie die Undine.

An den Rändern der Gewässer boten die dünnen Eisschichten oder die Anlegestege Ruhplätze für Möwen und Enten.

Doch auch die Schneefeger waren allerorts unterwegs. Ob mit Kehrmaschine, Laubbläser oder Besen, die Gehwege wurden überall beräumt. Ob die weiße Pracht jetzt.

Von Rüdiger Böhme