Wenzlow

Vier Jahre lang war der Winterumtrunk aus dem Veranstaltungskalender rund um Brandenburg verschwunden. Jetzt meldet sich Brandenburgs größte Party in der kalten Jahreszeit zurück. Die elfte Auflage der Kultveranstaltung steigt am 19. Januar um 19 Uhr auf dem Wenzlower Festplatz.

Party im Festzelt

Dort bauen die Veranstalter um Mathias Voigt ein 1200 Quadratmeter großes und beheiztes Festzelt auf. „Ich habe viele tolle Menschen um mich herum, ohne die solch eine Veranstaltung nicht zu stemmen wäre“, so Voigt. Zwei DJ’s und vier Bars sorgen für maximalen Partyspaß. Einen Kartenvorverkauf gibt es für das Event nicht. In Wenzlow werden an diesem Abend rund 2000 Besucher aus der Region und ganz Deutschland erwartet. Zahlreiche Ordner sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Party.

Gemeinde gibt Unterstützung

Angefangen hatte alles mal in kleiner Runde 2005 in Bücknitz bei Ziesar. Aus organisatorischen Gründen zogen die Veranstalter nach Wenzlow um. Dann gab es Probleme mit einigen Anwohnern, die um ihre Nachtruhe fürchteten. Fans sammelten hunderte Unterschriften, die damals Bürgermeister Martin Schäfer übergeben wurden. „Wir freuen uns, dass die Veranstaltung wieder stattfindet. Die Gemeinde gibt alle Unterstützung, die nötig ist. Die Lautstärkediskussion konnte in einvernehmlichen Gesprächen beendet werden“, sagte Bürgermeister Schäfer der MAZ.

Von Frank Bürstenbinder