Der Nicolaiplatz in Brandenburg/Havel ist an diesem Mittwoch zu einer Art Streiklokal geworden. Dort versammeln sich am Vormittag Beschäftigte des nahe gelegenen städtischen Klinikum, um dem Streikaufruf ihrer Gewerkschaft Verdi zu folgen. Bei aufgeräumter Stimmung wird Musik gehört, getanzt, Tischtennis und Federball gespielt.

Am Mittwoch folgen Beschäftigte des städtischen Klinikums dem Aufruf ihrer Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik. Grund des Streiks ist der von Verdi geforderte, aber noch nicht vereinbarte „Tarifvertrag Entlastung", der die Arbeitsbelastung des Pflegepersonal im städtischen Klinikum verringern soll.

Die SPD Brandenburg hat für die Streikenden Biertische und Bänke mit dem Parteiauto herbeigeschafft. Mehrere Linken-Politiker versichern den Schwestern und Pfleger, die sich seit dem frühen Morgen im zweitägigen Warnstreik befinden, ihre Solidarität treten.

Der Linken-Bundestagabgeordnete Norbert Müller kommt in seinem kurzen Redebeitrag über die Pflegesituation in den Krankenhäusern zu der Diagnose, dass die kommunalen Kliniken inzwischen ebenso „schweinisch“ seien wie die privatisierten.

An manchen Stellen äußert die Gewerkschaft Verständnis

Gewerkschafter und Betriebsräte werten die aktive Beteiligung am Warnstreik als erfreulich. Auf dem Nicolaiplatz sind etwa 100 Menschen, darunter überwiegend Frauen, versammelt, die zwischendurch einmal zur Hochstraße laufen, wo sich sonst ihr Arbeitsplatz befindet.

„Das läuft hier einen Zacken schärfer“

„Um den Notdienst im Brandenburger Klinikum abzusichern haben wir natürlich Mitglieder in erforderlichem Umfang ins Krankenhaus zum Dienst geschickt, versichert Verdi-Verhandlungsführerin Heike Spies. Sie äußert Verständnis für die Klinikleitung und ihr Problem, aufgrund fehlender Bewerber die zugesicherten 41 Pflegestellen besetzt zu bekommen.

Verdi-Verhandlungsführerin Heike Spies: „Da hat Frau Wolter halt Pech gehabt.“. Quelle: Rüdiger Böhme

Doch die Reaktion der Geschäftsleitung, eigenmächtig Notdienstausweise auszustellen, die eigenen Mitarbeiter einzuschüchtern und vom Warnstreiken abzuhalten, indem sie arbeits- und strafrechtliche Konsequenzen androht, bezeichnet die Gewerkschafterin als illegal. „Das läuft hier einen Zacken schärfer, als ich das von anderen Krankenhäusern in Streiksituationen erlebe“, sagt sie.

Heike Spies versteht den Ärger von Geschäftsführerin Gabriele Wolter, dass sich Verdi ausgerechnet das Brandenburger Klinikum für den Streik ausgesucht hat. Natürlich sei die Belastung in der Pflege in anderen Klinken in Deutschland nicht weniger schlimm.

SPD-Seniorenvorsitzender: Rüdestes Mittel im Arbeitskampf

Doch im städtischen Klinikum in der Hochstraße sei Verdi sehr gut verankert und entsprechend „streikfähig“. Heike Spies: „Da hat Frau Wolter halt Pech gehabt.“

Hubert Borns, Vorsitzender SPD-Senioren, ärgert sich über die Klinikleitung: „Was die sich leistet, ist schon ein Stück aus dem Tollhaus“, befindet er. Verdi versuche mit dem Warnstreik, den Verhandlungen mit der Klinikleitung Nachdruck zu verleihen, das sei legitim.

Die Klinikleitung jedoch greife „im Gegenschlag zum rüdestes Mittel im Arbeitskampf, nämlich mit einer Streikbruchprämie die Beschäftigten des Klinikums zu spalten. Das nennt Borns verwerflich.

Von Jürgen Lauterbach