Brandenburg/H

Rassismus, Freiheit und die Sehnsucht nach Liebe werden beim ersten „Best of Poetry Slam“ am Brandenburger Theater ( BT) in lyrischen Texten verarbeitet. Stroboskoplicht, Musik und Rauchschwaden kündigen den Auftritt der Poeten an, fünf Lyriker jonglieren mit Worten und duellieren sich im Großen Haus des BT bei einer Dichterschlacht.

Moderator verspricht Treffen mit Steffen Scheller

Für Moderator Nils Straatmann muss ein Autor, der für seinen Text zehn Punkte erhält, die Fantasie der „ Herr der Ringe“-Saga, die Schreibkunst des Dichters Rainer Maria Rilke und eine Top-Performance vereinen. Dem Gewinner verspricht Straatmann dann ein Treffen mit Oberbürgermeister Steffen Scheller. Für den Abschluss des Abends hat sich der freie Autor ein romantisches Candle-Light-Dinner mit dem Stadtoberhaupt im fiktiven „Fritteneck“ am Brandenburger Hauptbahnhof ausgedacht.

Texte gegen Rassismus

Poetry-Slammer Friedrich Herrmann erzählt die Geschichte des Barbiers Yusuf, der in seinem Salon einem rassistischen Kunden begegnet. „Schön vorsichtig, du rasierst hier nicht eines deiner Kamele, verstanden“, sagt ihm der Mann ohne Namen. Dem Friseur rutscht daraufhin vor Schreck das Rasiermesser auf den Boden.

Herrmann stellt sich in seiner Geschichte die Frage, was bei dieser Provokation zu tun ist. „Wir haben eine Waffe, eine starke, doch es ist nicht die Klinge. Wir sind Demokraten und wir haben eine Stimme“,sagt der Lyriker. Die Zuschauer jubeln und bewerten das Werk mit 28,1 von 30 möglichen Punkten.

Zuschauer ahmen Möwen nach

Vor dem Auftritt der Slammerin Svea Gross spenden ihr die Theatergäste einen norddeutschen Applaus. Sie schnipsen, um den Regen zu imitieren, ahmen Möwen nach und trampeln. Die Hamburgerin Gross fühlt sich dabei wohl und berichtet, dass sie sich während ihrer Studienzeit neu kennengelernt hat.

„Du bist der Teebeutel unter meinen Lieblingsbieren, sagt ein Freund immer zu mir“, sagt Gross und erntet Lacher. Sie schildert, dass ihre Lippen nach Zigaretten und Kussresten schmecken sollten, aber nur nach Bepanthen munden.

Witze über das Germanistik-Studium

Im Finale der Dichterschlacht treffen Friedrich Herrmann und Julian Heun aufeinander. Der Berliner spricht über sein Germanistik-Studium, das 15 Semester andauerte und bittet die Zuschauer, dafür nicht zu klatschen. Friedrich Herrmann macht sich hingegen über seinen Namen lustig. Der sei so deutsch wie eine mit Leberkäse umwickelte Bratwurst.

„Deutsch sein ist das, was man draus macht“, sagt der Bühnenautor. Für ihn kann es auch deutsch sein, in der Bahn entspannt sitzen zu bleiben, bis der Zug endgültig in den Bahnhof eingefahren ist.

Der Jenaer holt sich den Sieg, doch sein Candle-Light-Dinner mit dem Oberbürgermeister findet nicht statt. „Ich denke mir immer einen Preis im Laufe des Abends aus und schaue dann, was witzig wäre“, sagt Moderator Nils Straatmann dazu auf MAZ-Nachfrage.

Von André Großmann