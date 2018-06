Brandenburg/H

Im brandenburgischen Oberlandesgericht (OLG) ist eine Ausstellung mit Arbeiten von neun Jugendlichen der Wredowschen Zeichenschule zu sehen. Sie sind Mitglieder eines sogenannten Mappenkurses, die für eine Lehrstellenbewerbung oder Aufnahmeprüfung an einer Kunstakademie eigene Arbeiten vorlegen müssen. Dafür erstellen sie in diesem Kurs Arbeiten aus allen angebotenen Bereichen.

Die Dozenten der Wredowschen Zeichenschule sind bei der Zusammenstellung der Mappe behilflich. Unter dem Titel „Bedeutung der Farbe“ zeigen die jungen Künstler im Alter von 15 bis 17 Jahren nun Teile ihrer Arbeiten.

Bei der Vernissage am OLG. Quelle: Rüdiger Böhme

Kursleiterin ist Ana Finta. OLG-Präsident Klaus-Christoph Clavée begrüßte die Gäste bei der Vernissage. Er stellte auch gleich die Verbindung zu seiner Einrichtung her. „Immerhin war Goethe selbst Advokat und Anwalt und auf ihn geht die heute noch gültige Farbenlehre zurück. Also ist es nur richtig, das Sie als junge Künstler in unserem Haus ihre Werke zeigen“, sagte der Jurist.

Mit der Ausstellung im OLG erfahren die Jugendlichen auch eine Anerkennung für ihre Mühen. Wie Klaus-Christoph Clavée weiter sagte, freue er sich, die jungen Künstler auf diese Weise unterstützen zu können und ihnen hier eine Plattform zu bieten. Es werde nach schon mehreren Ausstellungen auch nicht die letzte sein. So wolle man die Zusammenarbeit mit der Zeichenschule und der Stiftung weiter fortsetzen.

Das Experimentieren mit den Farben stand im Mittelpunkt

„Für uns stand das Experimentieren mit den Farben im Mittelpunkt. Die Bilder sind ruhig oder laut, sie haben leise oder laute Töne“, berichtete Laura Nix, eine der Kursteilnehmerinnen.

Die Bilder sind ganz individuell in verschiedenen Techniken gearbeitet, abstrakt oder symbolisch und Ausdruck des Lebens. Gezeigt werden Werke von Erik Weise, Lilly Buschendorf, Gustav J. Braunschweig, Johanna Krause, Maximilian Kinter, Anna-Lena Ernst, Lena Müller, Hanna Kriesel und Laura-Josephine Nix.

Vorbereitung auf das Kunststudium

Unter der Leitung ihrer Dozentin, der Brandenburger Künstlerin Ana Finta, bereiten sich die Jugendlichen in dem Mappenkurs auf ihr späteres Studium vor und beschäftigen sich ernsthaft mit der Malerei.

So wie die 17-jährige Laura Nix, die am liebsten mit der Acryltechnik arbeitet. Sie malt seit gut acht Jahren und will nach ihrem Abitur und einem Jahr Reisen Kunst studieren. „Später möchte ich vielleicht als Grafikdesignerin oder Illustratorin arbeiten“, sagt sie.

Von Rüdiger Böhme