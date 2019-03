Brandenburg/H

Brandenburg/Havel und das Umland folgen dem allgemeinen Trend auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland. Für den Februar registriert die Arbeitsagentur für die Stadt und die umliegenden Gemeinden eine um 0,2 Prozent niedrigere Arbeitslosenquote als noch im Januar.

Der aktuelle Wert von 7,4 Prozent liegt um 0,7 Prozent niedriger als die Quote vom Februar des vergangenen Jahres, berichtet diesem Freitag Teamleiter Sören Kirchner. Als die Hartz-Reform im Jahr 2005 startete, hatte die Quote dreimal so hoch gelegen.

Die Insolvenz der Schugardt-Bäckerei habe sich überhaupt nicht bemerkbar gemacht. Niemand der dortigen Angestellten habe sich arbeitslos gemeldet.

8,5 Prozent in der Stadt

Innerhalb der Stadt Brandenburg/Havel registrieren die Arbeitsmarktbeobachter einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um 0,3 Prozent auf aktuell 8,5 Prozent. Den bisher niedrigsten Wert hatte die Stadt mit 8,3 Prozent im vergangenen Oktober erreicht. Eine Tendenz für das gesamte Jahr möchte Jobcenter-Geschäftsführer Michael Glaser aus den vorliegenden Zahlen noch nicht herauslesen.

Das besondere Augenmerk des Brandenburger Jobcenters liegt angesichts des vergleichsweise niedrigen Arbeitslosenniveaus auf den Bürgern, die schon sehr lange ohne Job sind.

Inzwischen ist nach den Worten Glasers ein Stand erreicht, bei dem die Zahl der von Arbeitgebern gemeldeten Stellen stabil hoch ist, doch eine Vermittlung erkennbar deutlich schwieriger wird.

Qualifizierung mühsam

Denn die verbliebenen etwa 1100 Langzeitarbeitslosen in der Stadt sind kaum für die aktuell gemeldeten 735 freien Stellen geeignet. Die Qualifizierung der verbliebenen Frauen und Männer gestalte sich immer mühsamer.

Glaser setzt gewissen Hoffnungen in die neuen gesetzlichen Möglichkeiten des Teilhabechancengesetzes. Die Bundesregierung fördert bekanntlich Arbeitgeber über einen langen Zeitraum von fünf Jahren mit Lohnkostenzuschüssen, wenn sie Langzeitarbeitslose beschäftigen.

Das Jobcenter erkennt zwar, dass Betriebe in diese Arbeitskräfte wegen deren vorheriger langer Arbeitslosigkeit ebenfalls erst einmal erheblich investieren müssen. Doch nach gewisser Zeit könnten sie dann auch einen Nutzen ziehen, wenn alles gut läuft.

Sozialer Arbeitsmarkt

Glaser rechnet damit, dass seine Behörde im Verlauf dieses Jahres etwa 60 Bürger der Stadt auf diesem „sozialen Arbeitsmarkt“ wird unterbringen können. Aktuell ist es erst einmal ein einziger.

Weniger erfreulich gestalten sich für das Jobcenter und damit für die Kommune die Ausgaben für die sogenannten Bedarfsgemeinschaften, also Haushalte, die staatliche Unterstützung nach den Hartz-IV-Gesetzen erhalten.

Zwar ist die Zahl dieser Haushalte in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 200 auf etwa 5600 gesunken. Doch wegen der gestiegenen Regelsätze und der höheren Kosten für Mieten und Heizkosten, zahlt das Jobcenter pro Bedarfsgemeinschaft und Monat im Durchschnitt knapp 850 Euro. Das sind fast 40 Euro mehr als vor zwei Jahren.

Für weniger Bedarfsgemeinschaften muss der Staat also in der Gesamtschau mehr Geld aufbringen.

Von Jürgen Lauterbach