Sie kommt wieder – naja, zumindest ein wenig: Am Samstagabend wird in Brandenburg an der Havel zur großen „Manhattan Revival“-Feier eingeladen. Zwar nicht, wie früher, im Partybunker hinterm Hauptbahnhof, sondern im „ Philipp Müller“ in der Steinstraße.

Aber dafür laut Veranstalter mit den alten DJs, den alten Türstehern und sowieso mit „den Gesichtern von damals“.

An den Plattentellern stehen in der Nacht zu Sonntag für Brandenburger Feier-Veteranen ebenso altbekannte Namen wie „DJ Math“, „DJ Markus G-Punkt“ und „DJ LT & Mr. Delirious“ – sie alle waren über Jahre Stamm-DJs im Manhattan und sollen nun dafür sorgen, dass der Vibe alter Tage die Nachtschwärmer noch einmal eine Nacht lang ergreift.

Alte Bons und Gutscheine sind gültig

Der Clou dabei: Die Veranstalter teilten vorab mit, dass alle alten Freikarten, VIP-Bändchen und Getränkebons am Samstag gültig sind. Wer also von durchzechten Nächten im Mainfloor, im HalliGalli oder der Lounge noch nicht eingelöste Karten hat, möge seine Rumpelkammer entstauben.

Termin: „Manhattan reloaded“, Samstag ab 22 Uhr im „ Philipp Müller“

Von Philip Rißling