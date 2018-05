Brandenburg/H

„Ich habe mich bewusst um das Ehrenamt in der IHK Potsdam beworben um für meine Heimat und ihre Wirtschaft als Bindeglied zu arbeiten“, sagt Anja Titze (38). Im Mai 2017 hatten 67 000 Unternehmer die Wahl, wer von den 151 Kandidaten in die 75-köpfige Vollversammlung der IHK Potsdam einziehen soll. Anja Titze, die seit 2013 mit der Firma „Meko – Agentur für Medienkommunikation“ selbstständig ist, setzte sich durch.

Wie gut die junge Brandenburgerin inzwischen bei der Industrie- und Handelskammer vernetzt ist, wurde jetzt deutlich, als Mario Tobias, der Hauptgeschäftsführer der IHK, ihr in ihrer Agentur in der Wilhelmsdorfer Landstraße einen Besuch abstattete um sie besser kennenzulernen und über Probleme der Wirtschaft in der Region und mögliche Hilfestellungen zu reden.

Probleme und Fallstricke

2013 wagte Anja Titze den Schritt in die Selbstständigkeit: seither betreut sie am lokalen und regionalen Markt erfolgreich Unternehmen in Kommunikationsfragen. Wenngleich die Gründung einer eigenen Firma damals gut überlegt war, weiß sie fünf Jahre später genau, welche Probleme und Fallstricke Gründer erwarten.

Von der Wirtschaftsförderung, so erzählt sie, habe sie keine Hilfe bekommen. Es seien die Netzwerke der Gründerinnen oder eben „die IHK als Ersatz einer nicht funktionierenden Wirtschaftsförderung“ gewesen, die ihr unter die Arme griffen. Nun liegt es in der Natur der Sache, dass Anja Titze sich mit Kommunikation auskennt und weiß, welche Strippen zu ziehen sind.

IHK als Wirtschaftsförderer-Ersatz

Doch die überbordende Bürokratie, die juristischen Probleme, die ungezählten Vorschriften und Genehmigungen würden häufig dazu führen, dass solche kleine Firmen an die Grenze der Belastbarkeit gerieten. Mario Tobias kennt die Probleme.

Die IHK habe zahlreiche Werkzeuge um kleinen Unternehmen – 85 Prozent der Mitgliedsfirmen haben unter zehn Mitarbeiter – unter die Arme zu greifen. Sowohl was die Wirtschaftlichkeit der Firmen betrifft als auch die Weiterbildung der Inhaber und Angestellten. Nicht ohne Selbstkritik räumt er ein: „Viele unserer Mitglieder wissen gar nicht, was wir für sie tun können.“

„Wir machen Druck und werden ernst genommen“

Wo ein Jurist schnell ein paar hundert Euro koste, würde oft auch ein Anruf bei der IHK helfen. Der Fachkräftemangel, die oft unzureichende Infrastruktur – insbesondere was die Straßenanbindung und die Breitbandverkabelung auf dem Land betreffe, könne auch die IHK nicht allein lösen. „Aber wir machen Druck und werden von der Politik ernst genommen“, sagt Tobias.

Daran, dass er froh ist, mit Anja Titze eine junge Frau aus der Stadt Brandenburg an seiner Seite zu wissen, lässt der IHK-GF keinen Zweifel: „Wir brauchen Fachleute und engagierte Unternehmer wie sie, die unsere Philosophie ins Land tragen.“ Dass die Stadt wirtschaftlich noch nicht den Stellenwert habe, der ihr ob ihrer Größe und strategischen Lage zustehe, will Tobias ändern helfen. Die Berliner würden Brandenburg entdecken, ist er sicher.

Chancen für Brandenburg an der Havel

Als Königsweg für die Zukunft kann er sich eine Mischung aus „old econnomy und einer Technischen Hochschule mit Gründergeist und modernen Technologien“ vorstellen. Demnächst will die IHK eine Gewerbeflächenanalyse für Brandenburg vorstellen und Chancen und Probleme aufzeigen. Letzte zusammen abzuräumen, habe sich Tobias und Titze einander zugesagt.

Von Benno Rougk