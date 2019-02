Brandenburg/H

Der bisherige CDU-Fraktionsvorsitzende Jean Schaffer ist am Sonnabend zum Kandidaten für die Landtagswahl bestimmt worden. Von nur 43 anwesenden Wahlberechtigten gaben ihm 35 die Stimme. Schaffer hatte keinen Gegenkandidaten. Ebenfalls gewählt wurden am Samstag in der Werft beim CDU-Kreisparteitag die 69 Kandidaten, die am 26. Mai auf den Listen der drei Wahlkreise in der Stadt Brandenburg kandidieren.

„Mit 69 Kandidaten bieten wir ein breit aufgestelltes, tief in unserer Stadt verwurzeltes Personaltableau an. Unser Ziel ist klar: Die CDU-Fraktion muss die deutlich stärkste Kraft in der Stadtverordnetenversammlung bleiben“, lässt die CDU-Kreisvorsitzende Dietlind Tiemann verlauten. Die CDU ist mit derzeit 17 Stadtverordneten seit 16 Jahren die stärkste Fraktion in der SVV. Noch vor Wochen hatte Tiemann als Ziel ausgegeben, ihre Fraktion, der sie am Mai selbst angehören will, solle im Mai zulegen.

Dietlind Tiemann als CDU-Kreisvorsitzende zog eine Bilanz ihrer Arbeit und gab die Ziele für die Zukunft aus. Quelle: Rüdiger Böhme

25 Prozent der auf den Listen stehenden Kandidaten gehören nicht der CDU an, sondern sind parteilose Sympathisanten.

Auffällig: Eine Reihe von Stadtverordneten und/oder prominenten Kandidaten, die auch im Mai auf den aussichtsreicheren Listenplätzen kandidieren, waren nicht zum Parteitag erschienen. Thematisiert wurde das nicht. Die Wahllisten wurden in einzelnen Wahlgängen bestätigt. Angenommen wurden alle Vorschläge des Vorstandes. Wie viele ablehnende Stimmen einzelne Kandidaten auf sich zogen, wurde aber noch nicht veröffentlicht.

CDU will in Ortsteilen punkten

Auch in den Ortsteilen will die CDU im Mai punkten: Andreas Erlecke ( Gollwitz), Gerhard Schneider, Bodo Kaßau (beide Wust), Ernst Wegerer (Schmerzke), René Mahlow (Klein Kreutz), Bernd Voigt (Göttin) und Hartmut Klingsporn (Mahlenzien) werden sich für die CDU bei der Wahl zum Ortsvorsteher oder zum Ortsbeirat stellen.

Zu Beginn des Parteitages zog die CDU-Kreisvorsitzende Tiemann eine lange Bilanz der bisherigen Arbeit seit 2003. Sie erinnerte an ihre Amtseinführung. Unter ihrer Führung sei in Brandenburg die „Karre aus dem Dreck gezogen worden“. Heute lächele niemand mehr über ihren damaligen Ansatz, die Stadt Brandenburg zur attraktivsten im Land machen zu wollen.

Verkehr soll minimiert werden

Eine Reihe von Zielen hat sich die CDU für die kommende Zeit vorgenommen: Eine bessere Anbindung über Schiene und Straße und ein Vier-Sterne-Hotel mit Wellness-Oase gehören ebenso dazu wie die Verkehrsberuhigung der Altstadt und die Minimierung des Verkehrsaufkommens in der Neustadt, indem der Durchgangs- und der Suchverkehr reduziert werden. Außerdem will die Partei versuchen den Brandenburger Dom als Unesco-Weltkulturerbe schützen zu lassen.

Es müsse, so Tiemann, gelingen, attraktiven Wohnraum am Packhof und auf anderen zentrumsnahen Flächen zu schaffen. Die Entwicklung der Havelstadt dürfe nicht gebremst werden, warnte sie. Über das Wahlprogramm kann noch diskutiert werden. Doch die Zeit drängt: Bereits Anfang April ist die Briefwahl möglich.

Von Benno Rougk