Klein Kreutz

Buntes Leben, so wie es früher war. So stellt sich Christian Sommerfeld die Zukunft des fast 200 Jahre alten Gutshofs in Klein Kreutz vor. „Modernes Mehr-Generationen-Wohnen im denkmalgeschützten Gutshof“, will der Unternehmer aus Kleinmachnow dort schaffen.

Den ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Vierseitenhof will der Geschäftsführer der Gesellschaft „Havelinvest zum Gutshof“ also in den kommenden Jahren umwandeln in einen modernen, ökologischen Wohnhof, der mehreren Generationen ein geeignetes Dach überm Kopf in ruhiger, schöner Lage bietet. Die Idee will er aus eigener Kraft umsetzen, ohne Fördergeld.

Schrittweiser Umbau und Sanierung der einzelnen Gebäude

Zum Monatsende wird der vorherige Eigentümer, der dort bis vor einigen Jahren eine kleine Landwirtschaft betrieben hat, umziehen. Danach beginnen der schrittweise Umbau und die Sanierung der einzelnen Gebäude, die zum Gutshof gehören.

Den Gutshof in Klein Kreutz will das Unternehmen Havelinvest mit Geschäftsführer Christian Sommerfeld zum Mehr-Generationen-Wohnen umbauen. Quelle: HavelInvest

„Ich möchte Nachhaltigkeit in alle Gebäudeteile des historischen Objekts hineinbekommen“, verrät der Mann, der seit 20 Jahren als Bauträger tätig ist. Ihm ist bewusst, dass er vor einer, wie er sagt, „sehr, sehr großen Herausforderung“ steht. Noch vor dem Kauf stellte er daher den Kontakt zu den Dankmalschützern der Stadt und des Landes her, um sein Projekt in enger Abstimmung mit ihnen umzusetzen.

Landwirtschaftliche Nutzung nicht mehr realistisch

Eine landwirtschaftliche Nutzung, darin sind sich alle einig, ist an dem Ort nicht mehr realistisch. Der alte Zustand ist also nicht zukunftsträchtig. Daher wird es darum gehen, die Gebäude so umzugestalten, dass sie ihren neuen Zweck erfüllen können: Familien mit älteren Leuten unter ein Dach bekommen.

Geschichte des Guts reicht 550 Jahre zurück Erbaut wurde der Gutshof nach dem Brand 1823. 16 Jahre später kaufte die Familie Wiese das Gut, die auch das heutige Gutshaus baute. Über fünf Jahrhunderte lässt sich die Entwicklung des Gutes verfolgen. „Der Hof war so viel, vom mittelalterlichen Wirtschaftsgut zum kommunalen Stadtgut, vom volkseigenen Gut zum abgewickelten Gut der Nachwendezeit“, wie Bauträger Sommerfeld es ausdrückt. Vor etwa 15 Jahren kaufte Landwirt Martin Kleinsorge die Liegenschaft an der Straße zum Gut 1, die der neue Eigentümer „zum Wohn-Gut bzw. Generationen-Gut machen“ möchte. Beim 26. Denkmaltages des Landes Brandenburg am 7. Juni stellte Sommerfeld seine Vorstellungen vor einem Fachpublikum vor und erhielt dafür viel Beifall.

„Wir werden im Gutshof extreme Kreativität und Kompromisse benötigen“, sagte die städtische Denkmalschützerin Anja Heinecke am Donnerstag beim Denkmaltag des Landes.

Barrierefreie Wohnungen im alten Rinderstall

„Die künftigen Mieter möchten gut wohnen“, erklärt der Bauträger. Voraussetzung für sein Wohnprojekt seinen gute zweckmäßige Grundrisse, bezahlbarer Wohnraum – und Licht. Das gibt es bisher kaum im Rinderstall aus dem Jahr 1886, den Sommerfeld als erstes Gebäude umgestalten will.

Im Erdgeschoss werden nach den aktuellen Vorstellungen barrierefreie Wohnungen eingerichtet. Die Obergeschosswohnungen mit Balkon sollen Familien ansprechen. In der Mehrzahl werden nicht allzu große Drei- bis Vierraumwohnungen entstehen. Der Bauträger hofft, bis zum Herbst soweit zu sein, dass er die Baugenehmigung erhalten kann. Anschließend will er erst die Scheune und dann das Gutshaus ebenfalls zum Wohnen herrichten. Aus der Stellmacherei könnte ein Einfamilienhaus werden.

Schlüsselfertige Übergabe frühestens in zwei Jahren

Christian Sommerfeld weist aber wiederholt daraufhin, dass das Projekt Gutshof Klein Kreutz noch in den Kinderschuhen steckt und gewiss zwei bis drei Jahre bis zur schlüsselfertigen Übergabe ins Land ziehen werden. Vom Standort ist er überzeugt. „Klein Kreutz ist das Kleinmachnow von Brandenburg/Havel“, schwärmt der Investor.

3000 bis 4000 Quadratmeter könnten am Ende bewohnbar sein. Noch einmal Sommerfeld: „Wir möchten, dass Alt und Jung gemeinsam den Hof nutzen und mit Leben füllen.“ Nach seiner Einschätzung leben viele Ältere in der Umgebung in größeren Häusern oder Wohnungen und möchten ihr Umfeld nicht verlassen. „Eine Wohnung „um die Ecke“, barrierefrei mit einem kleinen Garten und einem Parkplatz vor der Tür – das wäre es doch“, meint der Investor. Gelegentlich wird er im Dorf schon von Menschen angesprochen, die sich für de Wohnform interessieren.

Von Jürgen Lauterbach