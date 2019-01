Brandenburg/H

549 Neubürger zählt die Stadt Brandenburg/Havel mit Ablauf des Jahres 2018 in ihren Reihen. Das Standesamt stellt fest, dass sich Eltern im vergangenen Jahr durchaus wieder für alte Namen wie Karl oder Franz und Minna oder Auguste entschieden haben.

Als beliebtester Vorname in der Stadt hat Anna Emma verdrängt. Mit Paul liegt im vergangenen Jahr ein alter Bekannter als Vorname vor Vorjahressieger Ben.

Beliebte Vornamen sind – in dieser Reihenfolge – bei den Mädchen Anna, Charlotte, Emma, Mia, Mila, Greta, Lea, Hanna, Hannah und Emilia. Marie, Lilly, Frieda und Johanna tauchen in diesem Jahr nicht in der Liste auf.

Bei den Jungen liegt Paul vor Ben, Jonas, Felix, Fiete, Oskar, Anton, Louis, Theo und Finn. Der Vorjahreszweite Emil ist aktuell nicht mehr unter den besonders beliebten Vornamen vertreten.

Die Verwaltung hat insgesamt 287 unterschiedliche Mädchen- und 298 unterschiedliche Jungennamen registriert. Eltern mögen für ihre Kinder auffallend oft alte, oft jahrhundertealte Namen.

Von Jürgen Lauterbach