Mit der Entwicklung und dem Bau von Startanlagen für Kanu-Regattastrecken hat der Brandenburger Maschinenbau-Unternehmer Volkmar Franz (62) vor 15 Jahren begonnen.

Inzwischen haben er, sein Sohn Florian (28) und das Entwicklerteam das Geschäftsfeld so erweitert, dass sie das komplette Regattageschehen bei großen nationalen und internationalen Kanu-, Kajak-, Ruder- und Drachenboot-Meisterschaften managen – vom Startschuss bis zur Ziellinie, samt Zeitmessung, Live-Stream-Videoübertragung auf Großbildschirmen, Starter- und Ergebnislisten und sonstigen Grafiken, die zu einem Großwettkampf gehören.

„In unserer Nische sind wir auf dem Markt dominant geworden, denn bei uns geht nichts schief“, versichert ein inzwischen stolzer Volkmar Franz, Präsident der Firma „Imas Sportanlagen“ in der Meyerstraße. Der Enkel des einstigen Stahlwerkdirektors Friedrich Franz (1889-1969) betreibt das Geschäft zwar weiterhin mit einem kleinen Acht-Mann-Team, begleitet mit seiner Technik aber Wettkämpfe in aller Welt.

Kanu-Legende Birgit Fischer gab einst den Startschuss.

Niemand Geringeres als Kanu-Legende Birgit Fischer gab Volkmar Franz im Jahr 2002 den Anstoß, eine neuartige automatische Startanlage für Kanu-Wettkämpfe zu entwickeln. Sie kannte ihn, weil auch er und sein Bruder Kanusportler waren. „Ich habe sie damals dazu getrieben, weil ich wusste, dass sie das können”, erzählte Birgit Fischer mehrere Jahre später.

Die kleine Firma ist mit ihren Aufgaben gewachsen. Als die Regattastreckenbetreiber zur Startanlage eine Zeitmessanlage forderten, setzten sich die Imas-Entwickler eben daran, diesen Service in die bestehende Anlage zu integrieren.

„Der nächste Schritt war das Entertainment“, berichtet der Brandenburger. Er meint damit die komplette Audio-Video-Ausrüstung mit 20-Quadratmeter-LED-Bildschirm. „Dafür haben wir 300.000 Euro investiert und eine 3,5-Tonnen-Zugmaschine gekauft“, berichtet der Imas-Chef, der sich inzwischen nicht nur als Techniker, sondern während der Wettkämpfer auch als Regattamanager versteht.

Nah am Geschehen

Zur Kanu-Weltmeisterschaft der U 23 im bulgarischen Plovdiv kam die Anlage im vergangenen Jahr erstmals in großem Maßstab zum Einsatz. Die Zuschauer an der Strecke waren dadurch stets ganz nah dran am Geschehen, auch wenn die Kanuten noch mehrere hundert Meter entfernt dem Ziel zupaddeln.

Im Ziel blenden gleich die Ergebnisse und Platzierungen auf. Das Publikum weiß in Echtzeit, wer gewonnen und verloren hat. Folgt dann ein Interview mit dem Sieger oder der Siegerin, blendet Imas eine Chronik zu der Person ein – mit Namen, Nation und den bisherigen Titeln.

„Bei den Wettkämpfen arbeiten wir mit den jeweiligen Fernsehteams gut zusammen, zum Beispiel im September 2018 mit Russlands größtem Sportsender Match TV beim ICF-Kanusprint-Supercup im sibirischen Barnaul“, berichtet Franz.

Reisen um die Welt

Reisefreudig müssen die drei Teams aus Imas-Softwareentwicklern und Ingenieuren schon sein. Im vergangenen Jahr haben sie zwölf Startanlagen gebaut, geliefert und betreut – zum Beispiel in Kolumbien, Indonesien, Russland, Weißrussland und der Ukraine.

Auch für 2019 sind die Auftragsbücher der Firma nach Franz’ angaben schon gut gefüllt. „Zehn Bestellungen für dieses Jahr liegen uns vor, ich krieg die Krise“, sagt der Firmenchef natürlich im Scherz.

Müssten die Regattastrecken dieser Welt nicht langsam ausgestattet sein mit Startanlagen aus Brandenburg? Volkmar Franz hat sich anfangs auch gewundert. Inzwischen hat er die Erfahrung gemacht, dass Ausrichter großer Kanu- und Ruder-Wettkämpfe ihre Strecken in aller Regel ganz neu anlegen oder sie komplett renovieren, wenn ein solches Ereignis ins Haus steht.

Auch in Brandenburg aktiv

Drachenbootrennen sind die vorerst letzte Sportart für die die Brandenburger Startanlagen bereitstellen. Zum Beispiel bei der vergangenen WM 2016 in Moskau. Der Aufwand sei nicht sonderlich hoch. Die bestehenden Kanu-Anlagen müssten mit ihren Startschuhen nur an die Drachenboote angepasst werden.

In der nächsten Saison will die Familie Franz auch Heimspiele betreiben. Der Firmenchef: „Wir übernehmen an der Brandenburger Regattastrecke alle Kanuveranstaltungen samt Zeitnahme und Regattaverwaltung.“

Von Jürgen Lauterbach