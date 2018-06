Brandenburg/H

So viel Lobhudelei war selten: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der am Donnerstag in dieser Woche schon zum zweiten Mal in der Stadt war, überschüttete dieselbe mit Komplimenten. „Brandenburg an der Havel hat eine tolle Innenstadt, super Wohnen am Wasser und ganz viel Natur. Es wird eine der Städte sein, die als erstes vom Metropolenboom außerhalb des Berliner Ringes der Autobahn profitiert.“ Den neuen Rathauschef mit dem CDU-Parteibuch sprach er viermal höchst freundlich an: „Verehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Steffen Scheller...“

Beim Rundgang durchs neue ZfA-Gebäude sprach dieser so Gelobte Woidke darauf an: „Ich werde mir die Rede noch einmal genau anhören oder nachlesen, so viel Freundlichkeit, ich kann es kaum glauben.“ Der Ministerpräsident lächelnd darauf: „Ich habe doch nichts Falsches gesagt.“

Stimmt, und damit Schellers Amtsvorgängerin und CDU-Kreischefin Dietlind Tiemann widersprochen, die beim Parteitag am Wochenende noch gesagt hatte, das Verhältnis zu Potsdam hänge von der politischen Färbung ab. Tatsächlich hat Scheller es auch geschafft, dass die Stadt nach fünf Jahren ohne wieder einen vom Land genehmigten Haushalt hat.

Und weil Woidke einmal beim Loben war, bekam auch die ZfA etwas davon ab: Ich bewundere ihre digitale Verwaltung. Wundern sie sich nicht, wenn wir demnächst einmal anklopfen und fragen, wie sie manche Probleme gelöst haben.“ Die ZfA ist unter anderem vernetzt mit 700 Finanzämtern, mit mehr als 9000 Familienkassen und Besoldungsstellen. Zudem stellt sie Bescheinigungsverfahren für mehr als 2300 mitteilungspflichtige Stellen bereit. 95 Prozent aller Zulageanträge werden automatisch zur Auszahlung gebracht.

Von André Wirsing