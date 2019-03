Brandenburg/H

Ohne Pause wird beim Wettbewerb „ Jugend forscht“ im Brandenburger Technologie-und Gründerzentrum (TGZ) geredet. Schüler, Studenten und Auszubildende stellen 51 Projekte vor und erleben, wie Probleme und Lösungen durchdacht werden. Die Stunden vergehen mit erstaunten Blicken, Diskussionen und Erklärungen.

Im Technologie- und Gründerzentrum stellten zahlreiche Kinder und Jugendliche ihre Forschungsprojekte vor. Quelle: Heike Schulze

Engagement gegen Plastikmüll

Erkundet wurden auch die Wirkung von Waschmitteln auf die Umwelt, Unterschiede beim Schneckenschleim und ein intelligenter Briefkasten. Dabei ist auch der Fünftklässler Lucas Schulz. Er besucht das von Saldern-Gymnasium in Brandenburg an der Havel und ermittelt, wie sich Mikroplastik auf Pflanzen auswirkt.

Liz Bengelsdorf, Hermine Milich und Lucas Schulz (v. l. n. r.) sind Schüler am Brandenburger von Saldern-Gymnasium. Sie erforschten die Auswirkung von Mikroplastik auf Pflanzen. Quelle: André Großmann

„Sie schadet den Pflanzen, denn wir haben den Nährstoff Agar-Agar auf Kressesamen gegeben. Ohne Mikroplastik ist am meisten gewachsen“, sagt Schulz weiter. Er und sein Physiklehrer Sven Landschreiber hoffen, das die Havelstädter weniger Plastiktüten verwenden und wünscht sich, dass Verbraucher mehr verpackungsfreie Waren kaufen. „Es sind kleine Schritte, die wir machen müssen, um weiter zu kommen“, sagt der Pädagoge.

Eiskalte Musikinstrumente

Inmitten der wuselnden Menge sitzt Katja Pochert mit einem Buch. Die Neunjährige aus Königs Wusterhausen erforscht, wie sich Temperaturunterschiede auf Musikinstrumente auswirken. Dazu legte sie sechs Orgelpfeifen und eine C-Blockflöte in den Kühlschrank und verglich ihre Töne bei plus 19 Grad, plus 6 Grad und minus 24 Grad.

Bei der kältesten Temperatur klangen alle Instrumente einen Halbton tiefer, stellte Pochert fest. Im Alltag versucht sie deshalb, auch im Winter große Temperaturunterschiede zu vermeiden. „Ich muss mich manchmal beeilen, ins Warme zu kommen, wenn ich das Instrument spielen will“, sagt Pochert.

Schlafen für soziale Zwecke

Während hunderte Besucher von Stand zu Stand wandern und die Ergebnisse der jungen Forscher betrachten, schaut Lilith Diringer auf ihr Smartphone. Sie ist Studentin an der Uni Potsdam und programmiert an ihrer „Social-Alarm App“. Diese misst die Zeit, die zwischen dem ersten Klingeln des Weckers und dem tatsächlichen Aufstehen vergeht. „Denn häufig will man noch nicht aufstehen und drückt die Taste für den Schlummermodus“, sagt die Studentin.

Diringer steht nach eigenen Angaben immer sofort auf. Dennoch kennt sie mehrere Schüler und Studenten, die täglich noch ein paar Minuten weiterschlafen. Pro Minute kann bei ihrer App eine bestimmte Menge an Schlummermodi, sogenannten „Snoozys“ abgebucht werden. Das Geld, das zum Aufladen der „Snoozys“ benötigt wird, soll an Umweltorganisationen und soziale Einrichtungen gespendet werden.

„Ich versuche also, die Zeit sinnvoll zu nutzen, um die Welt ein bisschen besser zu machen und für soziale Zwecke zu schlafen“, sagt die Studentin. Sie plant bereits für den Landesausscheid in Schwarzheide und wird später jubeln. Denn Diringer gewinnt den ersten Preis im Fachgebiet Mathematik/Informatik und ist bei der nächsten Runde von „ Jugend forscht“ dabei. In Schwarzheide will sie Besuchern dann einen QR-Code zum Download der App anbieten.

Direkt neben ihr steht Noel Jäger. Er ist Auszubildender bei den Heidelberger Druckmaschinen und gerade 19 Jahre alt geworden. Der angehende Mechatroniker stellt einen intelligenten Briefkasten vor. Dieser registriert Bewegungen mit einem Ultraschallsensor, die bei Erfassung per SMS an das Handy des Briefkastenbesitzers gesendet werden.

Ein Sieger des diesjährigen Wettbewerbs „Jugend forscht“ ist Noel Jäger mit einem intelligenten Briefkasten. Quelle: Heike Schulze

Die Weiterentwicklung des Geräts treibt ihn an. „Ich will alle Ideen und Verbesserungsvorschläge die ich heute erhielt umsetzen“, sagt Jäger, der den Treff kreativer Köpfe im TGZ lobt. Der Brandenburger läuft für ein paar Minuten durch die Gänge, spricht mit anderen Forschern und sucht weiter nach Inspirationen.

Von André Großmann