Brandenburg/H

Die Entstehung von Naturkatastrophen, der Hitzesommer 2018 und die Folgen der Umweltverschmutzung beschäftigen Mark Wieland. Der Brandenburger setzte sich beim Diercke Geographie-Wettbewerb als Schulsieger gegen 400 Teilnehmer der siebten bis zehnten Klassen und 15 Klassensieger am Bertolt-Brecht-Gymnasium durch.

Keine Probleme mit der Weltkarte

Der Zehntklässler weiß sofort, wo sich die Malediven und die Dominikanische Republik auf der Weltkarte befinden, dass die Stadt New Orleans besonders vom Hurrikan Katrina betroffen war und welche Wüste sich über 1500 Kilometer im Südwesten Afrikas erstreckt. „Ich schaue auch öfter in den Atlas“, sagt Wieland. Der Schüler baut im heimischen Garten in Fohrde Melonen, Paprika sowie Tomaten an und kritisiert die Erderwärmung. „Wir hatten in diesem Jahr keinen richtigen Winter und wenig Schnee“, sagt Wieland der MAZ.

Schüler befürchtet mehr Tropennächte

Er befürchtet, dass es deshalb in diesem Sommer viele Tropennächte in der Havelstadt geben wird, in denen die Lufttemperatur nicht unter 20 Grad sinkt. „Ich hoffe, dass Menschen darauf verzichten, mit großen Kreuzfahrtschiffen in den Urlaub zu fahren und auf erneuerbare Energien setzen“, sagt der Zehntklässler. Der Schüler will wissen, wie er sich selbst versorgt und es nach eigenen Angaben vermeiden, von Supermärkten abhängig zu sein. Wieland wünscht sich mehr Respekt für Schüler, die bei „ Fridays for Future“ für den Klimaschutz protestieren und begrüßt die Demonstrationen in der Havelstadt.

Nächster Fragebogen schon abgegeben

„Man muss anfangen zu handeln, dann wird sich das schon finden“, sagt der 15-Jährige. Seinen Sieg beim Wettbewerb nimmt er gelassen. „Es war ganz schön, dass ich es auch mal geschafft habe“, kommentiert der Zehntklässler. Den dreieinhalbseitigen Fragebogen zum Brandenburger Landesentscheid hat er bereits unter Aufsicht des Lehrers Sascha Hess ausgefüllt und abgegeben. Ein Ergebnis soll in den nächsten Wochen vorliegen. Wieland will sich sein Interesse für Erdkunde bewahren und denkt darüber nach, später als Landschaftsgärtner zu arbeiten.

Von André Großmann