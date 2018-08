Brandenburg/H

Mit einer bunten Parade der Nationen ist die 13. Drachenboot-Europameisterschaft an der Regattastrecke am Mittwochabend eröffnet worden. Bis zum kommenden Sonntag ringen rund 1000 Sportler um den Sieg.

Bei den insgesamt 24 Entscheidungen über 200, 500, 1000 sowie 2000 Meter gehen laut Landessportbund 19 Nationalmannschaften an den Start. Die Rennen beginnen am Donnerstag und Freitag jeweils um 9 Uhr, am Wochenende bereits um 8 Uhr.

Das größte Team stellen dabei die deutschen Gastgeber. Knapp 300 Aktive, Trainer und Betreuer, darunter auch einige Lokalmatadoren aus der Mark, wollen ihrem Heimpublikum zahlreiche Spitzenleistungen und die eine oder andere Medaille präsentieren, hofft der LSB.

Von MAZ