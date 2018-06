Drei feierträchtige Tage liegen vor Brandenburg/Havel. Den Auftakt am Salzhofufer machen Gustav und Gerlind aus der Partnerstadt Kaiserslautern und die Kinder der Kita „Groß und Klein“. Danach eröffnet Oberbürgermeister Steffen Scheller das Fest und Luftballons steigen in den Brandenburger himmel. Gleich am Freitagabend bieten die Stadtwerke als Mitausrichter des Havelfestes zwei Attraktionen: Yvonne Catterfeld und Johannes Oerding.