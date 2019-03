Brandenburg/H

Drei Männer haben am Mittwochnachmittag in Brandenburg Ladendiebstähle begangen. Gegen 12.30 Uhr ertappten Zeugen zunächst einen 32-Jährigen in einem Discounter in der Neustadt. Er wollte Elektroartikel stehlen. Herbeigerufene Polizisten ließen den Mann gleich ins Atemalkoholtestgerät pusten. Das zeigte einen Wert von 2,18 Promille an. Ein 20-Jähriger versuchte kurze Zeit später, in einer Drogerie am Tschirchdamm Kosmetika zu stehlen. Auch er wurde ertappt. Bei ihm fanden Polizisten eine geringe Menge an Cannabis. Wenig später riefen Verkäufer eines Geschäftes auf dem Görden die Polizei zu Hilfe. Dort hatte ein 35 Jahre alter Mann versucht zu stehlen. Auch gegen ihn erging eine Anzeige.

Von MAZonline