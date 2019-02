Brandenburg/H

Weil Schreckschusspistolen unterschiedlich gefährlich sein können, muss das Landgericht Potsdam erneut über die Strafe für drei Räuber befinden, die bereits vor zweieinhalb Jahren für ihre bewaffneten Überfälle lange Haftstrafen bekommen hatten.

Entscheidend ist die Frage, ob der Explosionsdruck beim Abfeuern der Pistole nach vorn austritt. Die Richter werden zu dieser Frage die Einschätzung eines Waffenexperten erörtern und bewerten.

Auf der Anklagebank der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Potsdam sitzen aktuell drei junge Männer. Zwei von ihnen haben zur Tatzeit in Brandenburg/Havel gelebt, der Dritte in Oranienburg. Es geht um drei von fünf Raubüberfällen, die inzwischen knapp fünf Jahre zurückliegen und an denen in wechselnder Besetzung fünf junge Männer beteiligt waren.

Erster Überfall am Beetzsee-Center

Der erste Überfall der Serie geschah vor fast genau fünf Jahren am 27. Februar 2014. Zwei Maskierte hatten an jenem Donnerstagabend die Tankstelle auf dem Parkplatz des Beetzsee-Centers überfallen. Sie hatten der damals 32 Jahre alten Kassiererin eine Pistole vorgehalten und die Tageseinnahme geraubt.

Die Angeklagten gehörten zu einer Freundesclique, die sich regelmäßig auf dem früheren Klinikgelände in Beelitz-Heilstätten trafen. Dort trieben die jungen Männer zunächst mehr oder weniger harmlosen Schabernack.

Kindern Schrecken eingejagt

Kindern, die dort so wenig wie sie selbst etwas zu suchen hatten, jagten sie einen gehörigen Schrecken ein. Denn die Freundesclique aus Brandenburg/Havel und Umgebung gab sich als Polizisten aus, trugen Waffen und kassierten sogar Verwarngelder von einzelnen Kindern.

Mit Spaß gar nichts mehr zu tun hatte der Plan, mit Raubüberfällen zu Geld zu kommen. Als Initiator gilt der als Haupttäter verurteilte Alexander T. (26). Er hat bereits begonnen, seine zwölfjährige Ende Juli 2016 verhängte Haftstrafe abzusitzen.

Die beiden Brandenburger Daniel W. (32) und Alex F. (26) erhielten seinerzeit ebenfalls wegen besonders schweren Raubes vier und fünf Jahre Gefängnis. Ob es bei den damaligen Strafen bleibt, soll sich am Ende des zweiten Verhandlungstermins in der kommenden Woche entscheiden.

Opfer leiden noch immer

Zu klären sind Details zweiter bewaffneter Überfälle im März und im Juli 2014 im Landkreis Oberhavel. Die Räuber sprachen mit russischem Akzent, als sie eine Tankstellenmitarbeiterin derart bedrohten, dass sie und ein weiterer Zeuge schwere psychische Folgen davon trugen. Die Täter erbeuteten damals knapp 7000 Euro und Zigaretten im Wert von rund 1800 Euro.

Der als Haupttäter angeklagte einstige Handyshop-Leiter überfiel einige Wochen später allein einen Modellbahn- und Postladen in Sachsenhausen. Bei diesem Überfall fiel ein Schuss.

Ein Zeuge bemerkte den Überfall, noch ehe er den Laden betrat. Er hielt die Eingangstür daher zu, doch der Räuber drückte sie auf und schoss dem Mann aus fünfzig Zentimeter Entfernung in Richtung Kopf. Ein Rauschen im Ohr begleitet das Opfer bis heute.

Bundesgerichtshof fordert Klärung

Der Bundesgerichtshof hat das Landgericht Potsdam aufgefordert zu klären, ob es sich bei den für die Überfälle verwendeten Pistolen um „Scheinwaffen“ gehandelt hat oder ob sie nach Bauart und Typ derart beschaffen sind, dass der Explosionsdruck sich vorn aus dem Lauf entlädt und damit gefährlich werden kann.

Je nach dem Ergebnis könnten die heutigen Richter die vom BGH erst einmal aufgehobenen Strafen erneut so verhängen oder aber auch abmildern.

Von Jürgen Lauterbach