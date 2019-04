Brandenburg/H

Der Fahrer eines E-Bikes und eines Ford Transporters kollidierten Donnerstagmorgen um 08.05 Uhr in der Wilhelmsdorfer Landstraße. Der Fordfahrer wollte in Höhe des Schlachthofs auf einem nicht als Parkfläche ausgewiesenen Platz einparken. Er gab an, dass seine Sicht wegen eines neben ihm einparkenden Fahrzeugs eingeschränkt war.

E-Bike-Fahrer verletzt sich nach Crash

Offenbar bemerkte er deshalb den E-Bike-Fahrer zu spät, der sich seinen Weg zwischen den dort parkenden Fahrzeugen über die Grundstückseinfahrt in Richtung des Fußwegs bahnte. Der Fahrer des E-Bikes versuchte wohl noch zu bremsen, konnte den Crash aber nicht mehr vermeiden und stürzte. Dabei verletzte er sich und musste später zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Von MAZonline