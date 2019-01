Brandenburg/H

Unbekannte Diebe machen Gerhard Zahn aus Brandenburg/Havel das Leben schwer. Vermutlich am vergangenen Wochenende haben sie dem 90 Jahre alten Mann das Elektrofahrrad gestohlen, das er sich vor anderthalb Jahren für teures Geld angeschafft hatte.

„Meine Beweglichkeit ist nun stark eingeschränkt“, sagt der Brandenburger Rentner, dem die Fortbewegung mit einem normalen Fahrrad inzwischen zu schwer fällt. Mit dem E-Rad dagegen war er im Alltag ziemlich mobil.

Am vergangenen Sonnabend war Gerhard Zahn das letzte Mal mit dem Gefährt unterwegs gewesen. Daheim in der Franz-Ziegler-Straße 10 stellte er es wie immer in den Fahrradschuppen im Hof. Selbstverständlich hat er sein Fahrrad abgeschlossen. Der Schuppen jedoch war zugänglich.

Gliederschloss geknackt

Als er das überwiegend schwarzfarbene Rad der Marke Falter am Montag wieder benutzen wollte, war es verschwunden. Das Gliederschloss war mit einem Bolzenschneider oder etwas Ähnlichem geknackt worden. „Eigentlich kann der Dieb mit meinem Fahrrad so gar nichts anfangen“, erklärt das Opfer.

Denn wie immer hatte der 90-Jährige den Akku und seinen Lenkrad-Computer abmontiert und mit in die Wohnung genommen. Ohne Hilfsmotor sei das schwere Fahrrad also gar nicht wirklich startklar.

Anzeige erstattet

Gerhard Zahn hat am Montag Anzeige erstattet bei der Polizei, wie deren Sprecher Oliver Bergholz bestätigt. Ein Dieb habe bisher nicht ermittelt werden können.

Der bestohlene Brandenburger hofft, dass der Dieb sich des Rades vielleicht entledigt haben könnte. Deshalb würde er sich über Hinweise an die Polizei freuen, falls es jemand findet oder – diese Hoffnung ist allerdings gering – der Dieb zur Einsicht kommt.

Denn der 90 Jahre alte Mann ist auf sein Fortbewegungsmittel vielleicht mehr angewiesen als manch anderer.

Info: Die Polizei nimmt Hinweise auf den Diebstahl und das gestohlene Fahrrad entgegen unter Telefon 03381 / 5600.

Von Jürgen Lauterbach