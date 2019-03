Brandenburg/H

Die Verwaltung soll die Ausschreibung von vier Baufeldern für den Wohnungsbau in der Eichamtstraße/Ecke Packhofstraße aufheben, berichtigen und neu veröffentlichen. Das fordert Bündnisgrünen-Fraktionschef Klaus Hoffmann von Stadtverordnetenvorsteher Walter Paaschen ( CDU) in einer offiziellen Beschwerde wegen Missachtung eines Volksvertreterbeschlusses durch die Rathausspitze.

Wie berichtet hat die Verwaltung den mit großer Mehrheit beschlossenen Antrag „Wohnen in der Eichamtstraße“ vom November 2018 eigenmächtig verändert. So wurde beispielsweise in der Kriterientabelle für eine bessere Vergleichbarkeit der eingehenden Angebote ohne Absprache das Kriterium Kaufpreis eingefügt und höher bewertet als Städtebau und Architektur.

Zudem gehen die Bündnisgrünen davon aus, dass die Stadt im Sanierungsgebiet nur zum aktuellen Verkehrswert und nicht – wie dargestellt – zum ungleich höheren „sanierungsbedingten Endwert“ die Grundstücke veräußern dürfe. Selbst aus der Verwaltung gebe es dazu unterschiedliche Aussagen, führt Hoffmann an. Es hätten in der Vergangenheit häufiger falsche sanierungsrechtliche Bescheide die Verwaltung verlassen.

Paaschen soll in seiner Eigenschaft als SVV-Vorsitzender alle Fraktionen über die Beschwerde informieren. Zudem soll er die Kommunalaufsicht im Innenministerium prüfen lassen, welche Folgen die vorliegende Verletzung eines Beschlusses der Stadtverordneten habe.

Nicht zuletzt solle die Fachaufsichtsbehörde um Stellungnahme gebeten werden, inwieweit der Verkauf kommunaler Grundstücke in der beabsichtigten Form zum überhöhten Preis möglich oder vielleicht auch rechtswidrig ist.

Von André Wirsing