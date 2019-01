Brandenburg/H

Mit einem wahren Feuerwerk aus Tanzfreude, Akrobatik, und Witz begeisterten am Mittwochabend die Broadway Dance Company und Dance Factory Dublin mit ihrem Programm „Night of the Dance“ im Großen Haus des Brandenburger Theaters das Publikum. Die Zuschauer ließen sich mitreißen und feierten die Akteure.

Vor fast ausverkauften Haus boten die 16 Künstler um Choreograph Liam Caputo auch den beliebten Stepptanz, erzählten in ihren Darbietungen kleine Geschichten und zeigten vor allem ihre Vielseitigkeit als Unterhaltungskünstler.

Zur Galerie Night of the Dance entführt die Zuschauer im Brandenburger Theater in die bunte Glitzerwelt der Musicals. Die Besucher im Großen Haus an der Grabenstraße sind begeistern 7und lassen sich mitreißen von den bekannten Hits und Melodien.

Seit Dezember ist die Show mit ihren Profitänzern aus Irland, England, Mexiko und den USA mit dem aktuellen Programm „Irish Dance Revolution“ auf Tournee durch Deutschland und Österreich.

Das Publikum klatscht begeistert mit

Nahezu jeder Akteur hatte seinen Soloauftritt und der ein oder andere zeigte mit besonderen Einlagen sein Talent. So holte Igor Tejeda mit seinen humoristischen Einlagen das Publikum quasi mit auf die Bühne. Dabei hatte er anfangs schon einige Mühe, den 460 Zuschauern das Klatschen nach Takt beizubringen, aber auch das schaffte er. Er trommelte und das Publikum klatschte begeistert.

Er motivierte die Besucher aufzustehen, zu winken und mitzumachen. Doch dazu brauchte es kaum noch Bemühungen, denn das Brandenburger Publikum war von Anbeginn begeistert und feierte die Akteure auf der Bühne mit lautstarkem Beifall, Trampeln und zustimmenden Rufen.

Tribut an Michael Jackson. Quelle: Rüdiger Böhme

Besonders eindrucksvoll waren der Tribut an Michael Jackson und die Ausschnitte aus Dirty Dancing. Hier machte das Publikum sofort mit und war kaum auf den Plätzen zu halten. Bei den energiegeladenen Tanzdarbietungen war das kaum ein Wunder, fehlte doch auch der legendäre Moonwalk von Michael Jackson nicht.

Die beiden Akrobaten Nallely Lima und Emiliano Gallando Nunez von der Artistengruppe „ Pura Vida“ zeigten atemberaubende Akrobatik in den Pausen. Immer wieder brillierten sie mit ihren Einlagen. Oder der Breakdancer José Antonio Hernandez Esquive. Der Mexikaner gehört zu den Weltbesten seiner Branche und belegte bei Weltmeisterschaften Plätze unter den Top 10.

Eine Reise durch die Tanzgeschichte

Während des Programms ist der irische Stepptanz immer Hauptbestandteil, aber auch völlig neue und einzigartige Choreographien werden mit dem klassischem Stepp kombiniert. So nimmt „Night of the Dance“ die Besucher mit auf eine Reise durch die Tanzgeschichte.

In dieser Reise führen die Akteure die Zuschauer in die Welt von Lord of the Dance, Breakdance, Dirty Dancing, Riverdance und Piraten der Karibik.

Für einen Abend mitten in der Woche war das im Theater ein außergewöhnliches Erlebnis mit vielen Aha-Effekten und einem zufriedenen Publikum. Der Beifall war immens.

Von Rüdiger Böhme