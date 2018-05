Brandenburg/H

Der Name Block ist eine feste Größe in der Brandenburger Kulturszene. Dietmar Block ist Dozent und Bildhauer, Sohn Sebastian veröffentlichte als Liedermacher im Februar dieses Jahres sein mittlerweile drittes Album mit dem Titel „Wo alles begann“. Der künstlerische Lebensweg begann jedoch bereits beim Großvater Horst Block. Der 89-Jährige hat jetzt seine dritte Ausstellung im Seniorenzentrum Clara Zetkin eröffnet.

Die Ausstellung „80 Jahre Kunstschaffen“ zeigt ausgewählte Arbeiten des Malers. Die hauptsächlich impressionistischen Werke bilden das Schaffen Blocks zwischen 1949 und 1970 ab. Auch seine neuesten Bilder sind zu bestaunen. Die stilistische Bandbreite reicht von der Lithografie über technische Grafiken bis hin zu Aquarellen und Pastellen. Insgesamt elf Bilder des Malers sind ausgestellt. Und damit eigentlich nicht genug, um dem Schaffen Blocks gerecht zu werden.

Im Alter von neun Jahren die Kunst entdeckt

Bereits 1935 entdeckte der Brandenburger im Alter von neun Jahren die Liebe zur Kunst, die sich bis heute gehalten hat. Genau wie die Liebe zum Meer. Drehten sich Blocks erste Malversuche noch um Segelschiffe und Küstenlandschaften, so ist auch in seinen neuesten Werken Wasser allgegenwärtig. „Man kann sagen, ich bin ein Wassermaler“, sagt Block. „Eigentlich mag ich alle Landschaften, aber mich hat es schon immer in den Norden gezogen“.

Ein Bild zeigt beispielsweise seine Enkelin Frederike Wulff. Das Porträt zeigt diese beim Erhalt ihres Abschlusszeugnisses. Im Hintergrund: das blaue Band der Havel.

Rund 350 Bilder in der Wohnung gelagert

Insgesamt etwa 350 Bilder hat der rüstige Künstler in seiner Wohnung in der Clara-Zetkin-Residenz in Mappen gelagert. In der Unterkunft sind auch die meisten seiner Werke entstanden. „Ich beobachte viel und reise gern“, sagt Block. „In meiner Küche male ich dann das Beobachtete aus dem Gedächtnis nach“.

Hier fertigte er auch sein Lieblingsbild. Das farbenfrohe Werk zeigt Szenen aus der Tanzsendung „Let‘s Dance“. In das Bild habe Block besonders viel Arbeit gesteckt. Es wird neben weiteren Porträts und Landschaftsmalereien ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sein. Zwar ist diese als Blocks letzte Ausstellung angekündigt, er kann sich aber durchaus noch weitere vorstellen. „Vorausgesetzt, ich bekomme etwas mehr Raum für meine vielen Arbeiten“, ergänzt der Künstler.

Die Ausstellung im Café Clara im Seniorenzentrum Clara Zetkin, Anton Saefkow-Allee 1, ist bis zum 30. Juni zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Von Tobias Wagner