Brandenburg/H

Das Loch in der Kleinen Münzenstraße ist größer als angenommen, die Reparatur der Fahrbahn dürfte sich noch einige Tage hinziehen. Am Donnerstagmittag hatte es in Höhe des Hauses Nummer 18 einen kleinen Einbruch der Straßendecke auf etwa 30 mal 30 Zentimetern Größe gegeben, die Verkehrsbehörde sperrte daraufhin sofort die Fahrbahn und richtete eine Umleitung über die Augustastraße ein.

Da hinten geht es weiter abwärts, der Hohlraum tut sich auf.. Quelle: André Wirsing

Am Freitagmorgen öffneten Arbeiter der Firma Ingenieur-, Gleis- und Tiefbau die Straßendecke auf einer Fläche von 2 x 3 Metern. Zuerst vermuteten sie einen Bruch in dem 150-Millimeter-Steingutrohr, welches Regenwasser vom Straßeneinlauf in den Mischwasserkanal transportiert. Die Leitung hatte zwar Risse. Daraus konnte aber unmöglich so viel Regenwasser austreten, um die Straße zu unterspülen. Nun wird bis in 3,50 Meter Tiefe geschachtet, weil dort die Regen- und Abwasserhauptleitung verläuft. Zudem muss die Grube beträchtlich in Richtung Große Münzenstraße/Hammerstraße erweitert werden, vermutlich auch auf der ganzen Fahrbahnbreite. „Wir hatten die Hoffnung, dass es nur ein kleinerer Schaden ist, den wir an einem Tag beheben können. Dann wäre am Montag die Bitumendecke draufgekommen und alles wäre erledigt gewesen“, sagt ITG-Bauleiter Claudius Föllmer. Die entsprechenden Form- und Rohrteile für neue Leitungen habe das Unternehmen auf dem Hof. Doch nun dürfte es sich einige Tage hinziehen. Zudem müssen die Arbeiter vorsichtig sein – zwar liegen die Gasleitungen unterm Gehweg, aber unter der Fahrbahn verlaufen zahlreiche Strom- und Datenleitungen, ebenso ein altes Trinkwasserrohr.

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) spricht dennoch von „Glück im Unglück“, dass es nicht die Trinkwasserleitung getroffen hat. „Es ist zwar ärgerlich gerade am Havelfest-Wochenende, aber das Problem schein beherrschbar. Wir haben wenigstens keine Versorgungsausfälle fvür die Brandenburger.“

Der Schaden ist bereits vor einiger Zeit entstanden, sonst hätte sich nicht so ein großer Hohlraum gebildet. Experten vermuten, dass der Schaden nicht durch die schweren Schausteller-Lkw entstanden ist, die seit Dienstag zum Havelfest-Rummel auf dem Packhof unterwegs sind. Allerdings haben die schweren Wagen den Schaden wohl früher zutage treten lassen.

Von André Wirsing