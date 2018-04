Ein eigenes kleines Kraftwerk leistet sich die BBV Baustahl und Blechverarbeitungsgesellschaft mbH & Co. KG. Seit 1994 produziert das Unternehmen komplette Stahlschutzplanken-Systeme mit Holmen, Sonderprofilen und Pfosten. Gerade hat das Unternehmen sein Areal erweitert (siehe Infobox). „Wir setzen auf leistungsfähige Stahlschutzplanken-Systeme aus Stahl, dem hochentwickelten Werkstoff mit ausgezeichnetem dynamischen Deformations- und Schutzverhalten und Recycelbarkeit“, heißt es aus dem Unternehmen. Das Besondere an diesen Leitplanken ist ihre hohe Elastizität – sie geben nach bei einem Aufprall und verformen sich. Das Unternehmen fertigt Stahlschutzplanken-Systeme, die europaweit auf allen Autobahnen kompatibel sind, zudem ist es Mitglied der Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.

BBV Kirchmöser wächst stetig BBV Kirchmöser liegt im Gewerbegebiet „Kirchmöser Süd“ in der Straße am Lokwerk. Vor wenigen Wochen hat das Unternehmen ein 10 000 Quadratmeter großes Areal von der Stadt dazu erworben, bei einem Quadratmeterpreis von 15 Euro für insgesamt 150 000 Euro. Der Kaufpreis entspricht dem vom Gutachterausschuss Ende 2016 ermittelten Bodenrichtwert. Dort soll der Geschäftsbereich Forschung und Zukunftstechnologien im Straßenverkehr mit Präsentationsmöglichkeiten angesiedelt werden. Weiterhin gibt es Platz für einen Musterbereich nebst Ausstellung sowie für weitere Lagerflächen. Der Hallenkomplex soll neu ausgerichtet und teilweise auf das Zusatzgrundstück verlagert werden. Am Standort sind bisher 160 Mitarbeiter und sieben Auszubildende beschäftigt. Mit Abschluss der Erweiterung sind fünf neue Dauerarbeitsplätze geplant. Das Investitionsvolumen beträgt nach Unternehmensangaben 2,6 Millionen Euro.

Auch das kleine Kraftwerk ist etwas Besonderes. „Es ist das erste Mal, dass in einem Blockheizkraftwerk BHKW die erzeugte Wärme nicht zum Heizen, sondern als Prozesswärme in der Produktion genutzt wird“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunter Haase. Die erzeugte Wärme dient zum Beheizen des Beckens, in das die Metallteile beim Verzinken getaucht werden.

Alles aus einer Hand

Anschließend werden sie auch mit Warmluft aus dem Wärmetauscher getrocknet. Der erzeugte Strom wird ins betriebseigene Netz der BBV – auch das ist eine Besonderheit – eingespeist und für die Maschinentechnik verwendet. Natürlich reicht der im Blockheizkraftwerk erzeugte Strom nicht aus, um die benötigten Energiemengen bereitzustellen, deshalb liefern die Stadtwerke auch noch zusätzlich Strom. „Wir haben ein Angebot unterbreitet, nach dem Motto ,Alles aus einer Hand’ und konnten uns damit auch durchsetzen. Am Ende ist es uns gelungen, einen Großkunden, den wir teilweise schon verloren hatten, komplett wiederzugewinnen“, freut sich Haase.

Das Kraftwerk ist winzig

Das knapp 200 000 Euro teure Blockheizkraftwerk bleibt im Besitz der Stadtwerke, es wird finanziert über die von BBV abgenommenen Energiemengen. Das kleine Kraftwerk wirkt winzig angesichts der ihm abverlangten Leistungen. Es ist gerade 2,18 Meter lang, 80 Zentimeter breit und 1,67 Meter hoch. Auf die Waage bringt es 1,65 Tonnen. Es sah total verloren aus in der 200 Meter langen Produktionshalle des Unternehmens. Das Teil hat auf einen Lkw gepasst und konnte im Stück vom Gabelstapler heruntergenommen und in seine Position bugsiert werden“, sagt Stadtwerkesprecherin Heike Beckmann.

So laut wie ein normaler Fernseher

Betrieben wird das Blockheizkraftwerk mit Erdgas, die elektrische Nennleistung liegt bei 50 Kilowatt, die thermische Leistung bei 85 Kilowatt. Der Gesamtwirkungsgrad liegt bei 94,4 Prozent. Die Wärme wird mit knapp 90 Grad abgegeben, die Rücklauftemperatur liegt dann etwas unter 70 Grad Celsius.

Alle 5000 Betriebsstunden muss die Anlage der Firma NeoTower gewartet werden. Der Schalldruckpegel im Dauerbetrieb liegt bei 63 db(A) – das entspricht in etwa einem Fernseher in Zimmerlautstärke, vor dem man in einem Meter Entfernung sitzt.

Von André Wirsing