Wenn die Brandenburger Symphoniker zum Neujahrskonzert bitten, kann man davon ausgehen, dass vor allem Traditionelles angesagt ist. Was allerdings keinesfalls mit Biederkeit gleichzusetzen ist. Peter Sommerer, der Gastdirigent aus Österreich, zeigte, wie man solch einen Spagat hinbekommt.

Die drei Konzerte am Samstag und Sonntag im Theater mit Melodien, die alle der Feder von Komponisten mit dem Namen Strauß, Strauss oder Straus entstammen, waren ausverkauft beziehungsweise sehr gut besucht.

Die erste Veranstaltung am Samstag galt traditionell dem hochlöblichen Benefizgedanken der Brandenburger Rotarier. Nun bereits zum 18. Mal. Mit dem Konzert-Reinerlös können soziale und kulturelle Projekte finanziell angeschoben oder auch weiterhin unterstützt werden. Rotary-Club-Präsident Knut Strefling übergab im Theater drei Spenden an Brandenburger, die sich für einen guten gemeinnützigen Zweck engagieren.

Da es sogar eine Rotarier-Hymne aus dem Jahr 1926 von Franz Lehár gibt, wurde das feierliche Stück zum Spenden-Übergabeakt von den Symphonikern intoniert.

Spenden vom Rotary-Club Das Konzert war zugleich das Benefiz-Konzert des Brandenburger Rotary-Clubs. Präsident Knut Strefling übergab Spenden im Gesamtwert von 7200 Euro. Zu den Empfängern gehören die Freiwillige Feuerwehr Brandenburg und die Freiwillige Feuerwehr Schmerzke, vertreten durch den Schmerzker Jugendwart Christian Schulz. Beide Wehren erhielten zwei spezielle Koffer für die Werbung und Ausbildung von Nachwuchskräften im Wert von 3000 Euro. Der gemeinnützige Verein Ra´anana zur Förderung des deutsch-israelischen Jugendaustausches bekam 1000 Euro. Den Scheck übernahm Juliana Barg, stellvertretende Vereinsvorsitzende. Die Havelschule erhielt zur Anschaffung einer Tischkreissäge zur Ausbildung und Berufsvorbereitung körperlich und geistig behinderter Kinder 3200 Euro. Thekla Janke vom Förderverein Havelschule nahm die Gabe entgegen.

Das Walzerkomponieren muss Johann Strauß Vater und Johann Strauß Sohn, Joseph Strauß, Eduard Strauß und Richard Strauss sowie Oscar Straus im Blut gelegen haben: Mit unzähligen berühmten Walzern, Polkas und Märschen hat die Wiener Strauß-Dynastie Musikgeschichte geschrieben.

Weniger bekannt ist, dass neben Johann Strauß Vater und Sohn auch die jüngeren Brüder Eduard und Joseph Strauß begnadete Komponisten waren. Sie alle kamen im Neujahrskonzert zu ihrem Recht. Aber damit noch nicht zu Ende: In anderer Schreibweise geht die Walzertradition auch im 20. Jahrhundert weiter.

Richard Strauss’ „Rosenkavalier“ gibt davon ebenso Zeugnis wie Oscar Straus, der nach seiner Erfolgsoperette »Ein Walzertraum« von 1907 auch in Hollywood und am Broadway mit Erfolgen landete.

Ein Experte der Wiener Seele

Mit dem Experten der Wiener Seele und dem Kenner der Musik von und rund um die Strauß-Familie Peter Sommerer, der auch launig moderierte, gingen die Brandenburger Symphoniker sogleich zum Auftakt in die Vollen. Mit der Ouvertüre zur „Fledermaus“, der Operette aller Operetten, bewies der Dirigent, dass das Prickelnde der Musik auch ohne derbe Korkenknalleffekte süffig sein kann. Dies sollte sich den Abend über fortsetzen, mit Walzer, Polka oder Quadrille.

Man bot ein beschwingtes Hörerlebnis in Strauß’scher Leichtigkeit. Die überzeugende Gestaltung war in den lyrischen Passagen ebenso wie in den akzentuierten und schnellen Melodieteilen auszumachen. Mit unwiderstehlichem Charme wurde der geheimnisvoll klingende Sphärenklänge-Walzer von Joseph Strauss musiziert.

Die Quadrille nach Bizets „Carmen“

Quirlig und rasant erklang die Quadrille nach Bizets „Carmen“ von Eduard Strauß. Differenziert phrasierend und mit viel Charme übergaben die Musiker die „Rosen aus dem Süden“ von Johann Strauß an die entzückten Zuhörer. Sehnsuchtsvoll-melancholisch gab sich die Polka „Aus der Ferne“ op. 270,, ebenfalls von Joseph Strauß.

Mit pointierter Heiterkeit erklang der musikalische Scherz Perpetuum mobile von Johann Strauß. Einer der Höhepunkte war die „Rosenkavalier“-Suite von Richard Strauss, der mit der Wiener Strauß-Dynastie nicht verwandt war. Die Zusammenstellung geriet unter der Leitung von Peter Sommerer sowie durch das tadellose Musizieren der Symphoniker zu einem ungetrübten Walzertaumel.

Nachdem die unbeschwerte Polka „Freie Fahrt“ op. 45 von Eduard Strauß musiziert wurde, hatte das fröhlich animierte Publikum freie Fahrt den Künstlern mit langen Beifallskundgebungen ein herzliches Dankeschön zu sagen.

Von Klaus Büstrin