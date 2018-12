Brandenburg/H

Unbekannte haben nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses Am Büttelhandfaßgraben in Brandenburg/Havel zerstört.

Dadurch konnten die Täter durch das Fenster hindurch greifen und von einem Tisch kleine Gegenstände entwenden.

Die Schadenshöhe wird mit 1000 Euro angegeben. Am Tatort wurden Spuren gesichert.

Von MAZ