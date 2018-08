Brandenburg/H

Mittwochnacht sind Unbekannte in die Tankstelle in der Rathenower Landstraße eingebrochen. Um 3.21 Uhr ging die Alarmmeldung in der Alarmzentrale ein, anschließend stellte der Wachschutz den Einbruch fest, berichtet die Polizei.

Die Täter haben mit einem Feuerlöscher so stark gegen die Glasscheibe der Eingangstür geschlagen, dass sie aus der Laufschiene sprang und so den Zutritt zum Verkaufsraum der Tankstelle ermöglichte.

Nach ersten Ermittlungen verließen die Einbrecher den Tatort mit Alkoholflaschen und Zigaretten in Richtung Upstallstraße. Die Polizei setzte einen Fährtenhund auf die Spur. Doch trotz der schnell eingeleiteten Fahndung entkamen die Täter.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden unter der Telefonnummer 03381/ 5600 oder im Internet unter www.polizei.brandenburg.de.

Von Jürgen Lauterbach